Сборная Италии на Евро-2020: состав, календарь, тренды и коэффициенты

Сборная Италии откроет программу Евро-2020 матчем против Турции, который состоится уже через неделю!

Мы собрали все, что нужно знать о сборной Италии перед началом турнира.

Полный состав

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба – «Сассуоло»).

Календарь и коэффициенты

На победу Италии на Евро-2020 можно поставить с кэфом 10.00.

Статистика выступлений Италии на последних 4-х Евро

2004 – вылет в групповом этапе.

– вылет в групповом этапе. 2008 – вылет в 1/4 финала.

– вылет в 1/4 финала. 2012 – поражение в финале.

– поражение в финале. 2016 – вылет в 1/4 финала.

Топ-3 тренда

5 из 6-ти последних матчей сборная Италии выиграла со счетом 2:0.

Сборная Италии не пропускает уже 6 матчей подряд.

Сборная Италии непобедима в 22 последних матчах. В последний раз команда проиграла сборной Португалии в 2018 году (0:1).

Какие у вас ожидания от сборной Италии на этом Евро? Пишите в комментариях!