Сборная Италии на Евро-2020: состав, календарь, тренды и коэффициенты
Сборная Италии откроет программу Евро-2020 матчем против Турции, который состоится уже через неделю!
Мы собрали все, что нужно знать о сборной Италии перед началом турнира.
Полный состав
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).
Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»).
Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба – «Сассуоло»).
Календарь и коэффициенты
- 11 июня (22:00) | (6.00) Турция – Италия (1.56)
- 16 июня (22:00) | (1.78) Италия – Швейцария (4.40)
- 20 июня (19:00) | (1.44) Италия – Уэльс (6.80)
На победу Италии на Евро-2020 можно поставить с кэфом 10.00.
Статистика выступлений Италии на последних 4-х Евро
- 2004 – вылет в групповом этапе.
- 2008 – вылет в 1/4 финала.
- 2012 – поражение в финале.
- 2016 – вылет в 1/4 финала.
Топ-3 тренда
- 5 из 6-ти последних матчей сборная Италии выиграла со счетом 2:0.
- Сборная Италии не пропускает уже 6 матчей подряд.
- Сборная Италии непобедима в 22 последних матчах. В последний раз команда проиграла сборной Португалии в 2018 году (0:1).