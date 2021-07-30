ИТ «Арсенала» и победа «Спартака»: собрали по 3 лучших тренда на сегодняшние матчи РПЛ

Первый игровой день второго тура в РПЛ! Мы собрали для вас по 3 тренда на каждый матч. Заберете себе?

«Арсенал» забивает 1 и менее мячей в 6 последних матчах кряду. Кэф на ИТ1М (1,5) – 1.32 ;

; «Арсенал» потерпел поражение в 8 из последних 9 матчей. Победа «Рубина» идет с кэфом 2.33;

из последних матчей. Победа «Рубина» идет с кэфом 2.33; «Рубин» не забивал больше одного гола в 6 из 8 последних матчей в РПЛ. Кэф на ИТ2М (1,5) – 1.52.

«Спартак» забивал как минимум 2 мяча в 9 из 13 последних матчей в РПЛ. Кэф на ИТ2Б (1,5) – 1.85 ;

; «Спартак» победил в 6 из 7 последних личных встреч на поле «Крыльев». Кэф на их победу сегодня – 1.90 ;

; Как минимум 3 гола забивалось в 4 из 5 последних личных матчей. Кэф на ТБ (2,5) сегодня – 2.02.

Какие из трендов зайдут сегодня? Напишите свое мнение в комментариях!