Топ-5 ставок на «Челси» в финале ЛЧ. Кэфы от 1.65 до 6.50

29 мая в Порту состоится финал ЛЧ. В нем сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Для Томаса Тухеля это будет второй финал ЛЧ подряд, а Гвардиола в последний раз участвовал в финале 10 лет назад. Кто победит?



Мы собрали топ-5 ставок на «Челси» в финале ЛЧ!

ТМ (2,5) за 1.65. У «Челси» эта ставка заходила в 5-ти из 6-ти матчей плей-офф ЛЧ.

за 1.65. У «Челси» эта ставка заходила в 5-ти из 6-ти матчей плей-офф ЛЧ. Обе забьют (нет) за 1.79. Ставка заходила в 9-ти из 12 матчей «Челси» в этой ЛЧ.

за 1.79. Ставка заходила в 9-ти из 12 матчей «Челси» в этой ЛЧ. Х2 за 1.90. «Челси» непобедим в 11 из 12 матчей этой ЛЧ.

за 1.90. «Челси» непобедим в 11 из 12 матчей этой ЛЧ. Гол Зиеша за 5.50. Хаким Зиеш забивал в каждом из двух последних матчей против «Манчестер Сити».

за 5.50. Хаким Зиеш забивал в каждом из двух последних матчей против «Манчестер Сити». Точный счет – 1:1 за 6.50. Оба финала ЛЧ с участием «Челси» заканчивались со счетом 1:1.

Напомним, что этот финал станет третьим для «Челси» в ЛЧ. В последнем финале, который состоялся в 2012 году, команда обыграла «Баварию» в серии пенальти (4:3).

Угадаете точный счет финала ЛЧ в комментариях?