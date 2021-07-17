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Гол «Рубина» во втором тайме и «низовой» матч: тренды на «Рубин» – «Сочи»

автор Николай Караман

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Сегодня в Москве в рамках третьего тура Кубка Париматч Премьер «Рубин» сыграет с «Сочи». У обеих команд по одной победе и по одному поражению.

Кто победит сегодня?

  • «Рубин» – 2.24;
  • «Сочи» – 3.02;
  • Ничья – 3.22.

Мы собрали для вас 5 лучших трендов на этот матч!

Топ-5 трендов на матч «Рубин» – «Сочи»

  • «Рубин» забивал во 2-м тайме в 9 из 13 последних матчей в РПЛ  Кубке Париматч Премьер-2021. Гол казанцев во втором тайме идет с кэфом 1.67;
  • Обе команды забивали в 6 из 8 последних матчей «Сочи» в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. Кэф на обмен голами сегодня – 1.75;
  • «Сочи» забивал как минимум 2 гола в 5 из 7 последних матчей в РПЛ  и Кубке Париматч Премьер-2021. ИТ2Б (1,5) идет с кэфом 2.40;
  • «Рубин» не проиграл в 12 из 15 последних матчей в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. 1X идет с кэфом 1.40;
  • Как минимум 3 гола забивалось в 9 из 11 последних матчей «Сочи» в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. На ТБ (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.75.

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