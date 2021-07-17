Сегодня в Москве в рамках третьего тура Кубка Париматч Премьер «Рубин» сыграет с «Сочи». У обеих команд по одной победе и по одному поражению.

Кто победит сегодня?

Мы собрали для вас 5 лучших трендов на этот матч!

Топ-5 трендов на матч «Рубин» – «Сочи»

«Рубин» забивал во 2-м тайме в 9 из 13 последних матчей в РПЛ Кубке Париматч Премьер-2021. Гол казанцев во втором тайме идет с кэфом 1.67;

из последних матчей в РПЛ Кубке Париматч Премьер-2021. Гол казанцев во втором тайме идет с кэфом 1.67; Обе команды забивали в 6 из 8 последних матчей «Сочи» в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. Кэф на обмен голами сегодня – 1.75;

из последних матчей «Сочи» в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. Кэф на обмен голами сегодня – 1.75; «Сочи» забивал как минимум 2 гола в 5 из 7 последних матчей в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. ИТ2Б (1,5) идет с кэфом 2.40;

гола в из последних матчей в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. ИТ2Б (1,5) идет с кэфом 2.40; «Рубин» не проиграл в 12 из 15 последних матчей в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. 1X идет с кэфом 1.40;

из последних матчей в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. идет с кэфом 1.40; Как минимум 3 гола забивалось в 9 из 11 последних матчей «Сочи» в РПЛ и Кубке Париматч Премьер-2021. На ТБ (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.75.

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