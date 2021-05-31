Топ-3 тренда на матч Россия – Швеция

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Сборная России по хоккею сегодня проведет свой шестой матч на ЧМ-2021. Соперником будет Швеция, которая уже трижды проиграла на этом ЧМ.

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре!

ИТБ1 (2,5) за 1.68. Россия забивала минимум три шайбы в 4-х из 5-ти матчей на ЧМ.

за 1.68. Россия забивала минимум три шайбы в 4-х из 5-ти матчей на ЧМ. Бурдасов забьет за 2.50. Антон Бурдасов 4 шайбы в 5-ти матчах ЧМ-2021. В списке бомбардиров турнира он идет на третьем месте.

за 2.50. Антон Бурдасов 4 шайбы в 5-ти матчах ЧМ-2021. В списке бомбардиров турнира он идет на третьем месте. ТБ (6,5) за 3.61. Эта ставка заходила в 8-ми из 10 последних личных встреч между командами.

Напомним, что матч стартует в 20:15!

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