Сборная России выиграет третий матч подряд на ЧМ? Тренды к игре Словакия – Россия

Сборная России сыграет сегодня со Словакией. Сможет ли наша сборная выиграть три матча подряд на ЧМ-2021? Игра стартует в 16:15!

Мы собрали актуальный тренды к этой игре!

🏒Словакия – Россия

🕒 16:15

Фора 1 (+3,5) за 1.40. Сборная Словакии победила с форой (+3,5) в 10 последних матчах на чемпионатах мира.

за 1.40. Сборная Словакии победила с форой (+3,5) в 10 последних матчах на чемпионатах мира. Гол Бурдасова за 1.32. Антон Бурдасов забил 3 шайбы в двух последних матчах на ЧМ.

за 1.32. Антон Бурдасов забил 3 шайбы в двух последних матчах на ЧМ. Обе забьют (нет) за 4.26. В последних двух очных встречах между командами, сборная Словакии не смогла забить в ворота России ни одной шайбы.

Как закончится матч? Пишите прогнозы в комментариях!