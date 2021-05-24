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Сборная России выиграет третий матч подряд на ЧМ? Тренды к игре Словакия – Россия

автор Сергей Рябкин

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Сборная России сыграет сегодня со Словакией. Сможет ли наша сборная выиграть три матча подряд на ЧМ-2021? Игра стартует в 16:15!

Мы собрали актуальный тренды к этой игре!

🏒Словакия – Россия 

🕒 16:15

  • Фора 1 (+3,5) за 1.40. Сборная Словакии победила с форой (+3,5) в 10 последних матчах на чемпионатах мира.
  • Гол Бурдасова за 1.32. Антон Бурдасов забил 3 шайбы в двух последних матчах на ЧМ.
  • Обе забьют (нет) за 4.26. В последних двух очных встречах между командами, сборная Словакии не смогла забить в ворота России ни одной шайбы.

Как закончится матч? Пишите прогнозы в комментариях!

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