Сборная России выиграет третий матч подряд на ЧМ? Тренды к игре Словакия – Россия
🎁 Получи фрибет до 3000 рублей от Pin-Up
Сборная России сыграет сегодня со Словакией. Сможет ли наша сборная выиграть три матча подряд на ЧМ-2021? Игра стартует в 16:15!
Мы собрали актуальный тренды к этой игре!
🏒Словакия – Россия
🕒 16:15
- Фора 1 (+3,5) за 1.40. Сборная Словакии победила с форой (+3,5) в 10 последних матчах на чемпионатах мира.
- Гол Бурдасова за 1.32. Антон Бурдасов забил 3 шайбы в двух последних матчах на ЧМ.
- Обе забьют (нет) за 4.26. В последних двух очных встречах между командами, сборная Словакии не смогла забить в ворота России ни одной шайбы.
Как закончится матч? Пишите прогнозы в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.