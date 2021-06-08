Сборная Уругвая последний раз побеждала на Кубке Америки 10 лет назад. Смогут ли ее нынешние звезды снова принести победу своей сборной? Узнаем совсем скоро.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилия намерена бойкотировать предстоящий турнир. Также многие СМИ писали о том, что Месси узнавал у Луиса Суареса, собирается ли сборная Уругвая поддержать этот бойкот. нападающий сообщил, Уругвай не будет совершать каких-либо действий, из-за которых турнир может не состояться.

Расписание уругвайцев на групповом этапе выглядит следующим образом:

(19.06) Аргентина – Уругвай

(22.06) Уругвай – Чили

(25.06) Боливия – Уругвай

(29.06) Уругвай – Парагвай

Кэф на то, что уругвайцы выиграют свою группу – 3.10.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес вызвал следующих игроков:

Вратари: Фернандо Муслера, Мартин Кампанья, Серхио Рочет;

Защитники: Матиас Винья, Диего Годин, Джованни Гонсалес, Камило Кандидо, Мартин Касерес, Рональд Араухо, Себастьян Коатес;

Полузащитники: Родриго Бентанкур, Феде Вальверде, Матиас Весино, Фернандо Горриаран, Николас де ла Круз, Хосе Мария Хименес, Лукас Торрейра;

Нападающие: Хонатан Родригес, Луис Суарес, Брайан Окампо, Игнасио Рамирес, Брайан Родригес, Факундо Торрес.

3 лучших тренда на матчи сборной Уругвая

Луис Суарес забил 4 мяча в 5 последних матчах.

ОЗ: Да. Ставка сыграла в 7 из 11 последних матчей

из последних матчей ТБ (2,5) пробивался в 6 из 10 последних официальных матчей

Последние достижения на Кубках Америки

2019 – Поражение в четвертьфинале от Перу (после серии пенальти);

2016 – Не вышли из группы;

2015 – Поражение в четвертьфинале от Чили (0:1);

2011 – Победа в финале над Парагваем (3:0).

Букмекеры оценивают вероятность победы сборной Уругвая коэффициентом 9.00.

Напомним, что сборная Уругвая 39 раз принимала участие в Кубке Америки. Команда 15 раз становилась чемпионом.

Сможет ли сборная Уругвая дойти до финала? Напишите свое мнение в комментариях!