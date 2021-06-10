🔥 3 тренда на сегодня: «верх» в ПФЛ + «низ» в Примере Б Насьонал. Средний кэф – 2.40!
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Завтра стартует Евро-2020. А сегодня пройдут очередные туры в низших дивизионах России и Аргентины.
Мы собрали тренды к сегодняшним матчам!
⚡ Кэфы от 1.54 до 2.87!
«Рязань» – «Сокол»
🕒 18:00
Ставка: ТБ (3,5) за 2.87
- У «Рязани» такая ставка заходила в каждом из 4-х последних матчей.
«Металлург» Липецк – «Калуга»
🕒 18:00
Ставка: Обе забьют (да) за 1.54
- Ставка заходила в 6-ти из 8-ми последних игр «Калуги».
«Тигре» – «Эстудиантес» де Касерос
🕒 00:00
Ставка: ТМ (1,5) за 2.78
- У «Тигре» эта ставка заходила в трех из четырех последних матчей.
🔥 Средний кэф – 2.40!
Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!
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