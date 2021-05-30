Тренера из футбольной украинской лиги пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Украинский тренер Александр Севидов получил пожизненную дисквалификацию за организацию и участие в договорных матчах. В нынешнем сезоне специалист работал в клубе «Минай», который отказывался выходить на игру с «Шахтёром» из-за аномальных ставок.

Что произошло?

Игроки «Миная» вышли на матч с «Шахтером» на 30 минут позже запланированного срока. Они сидели в раздевалке и не хотели выходить на поле. Существуют две возможные причины: задержки по зарплате в клубе и непредвиденный поток ставок на их игру. По слухам, кэфы на хозяев перед матчем резко повысились, а самой ходовой ставкой стал тотал больше 3.5 голов. В итоге «Шахтёр» уверенно разгромил соперника со счётом 4:0, пробив тотал на 81-й минуте.

Пока не удалось выяснить, что произошло на самом деле. Но для «Миная» поражение оказалось решающим – после матча команда потеряла шансы сохранить прописку в чемпионате Украины.

Это не первый случай, когда Севидов подозревался в договорняках. Футбольный клуб «Сумы» попался на нечестных матчах и прекратил своё существование по «просьбе» УАФ. К слову, Севидов тогда работал помощником главного тренера команды и ему удалось избежать наказания.

Во второй раз тренер не обошелся без санкций. Апелляционный комитет доказал вину специалиста и вынес решение – пожизненное отстранение от футбола и любой деятельности, связанной с ним.

Как вы думаете, справедливое ли решение вынес комитет? Пишите мнения в комментариях!