УЕФА отменил правило выездного гола

Начиная с сезона-2021/22 в еврокубковых турнирах не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации.

Правило выездного гола учитывало преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счета в двухматчевом противостоянии победителем признавалась та команда, которая забила больше голов в гостях.

Теперь при равном счете по итогам двух матчей команды в любом случае будут играть дополнительное время. Если овертайм не выявит победителя, то назначается серия пенальти.

С нового сезона правило выездного гола перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой УЕФА.

Источник: https://www.uefa.com/