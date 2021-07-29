31 июля в 17:30 (МСК) «Уфа» у себя дома примет «Динамо». Встреча будет проходить в рамках второго тура чемпионата России. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Уфа»: форма, ставки и прогноз

«Уфа» стартовала в РПЛ и проиграла в первом туре ЦСКА. Никто и не ожидал того, что команда Стукалова сможет что-то противопоставить на поле «армейцев». Но уфимцы выглядели более чем достойно, не уступав на протяжении всего матча по владению мячом столичной команде. Хорошо выглядели новички, которые пришли в межсезонье.

На данный момент травм футболисты «Уфы» получить не успели. Узнать предварительный состав команды на матч с «Динамо» вы можете здесь.

2% капперов Betting Insider делают ставку на ничью в этом поединке. Коэффициент довольно достойный, но лучше присмотреться к ставке Ф2 (0). Pin-Up.ru предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 1.48.

Пользователь #3u3y🇹🇷🇫🇷🇷🇺🇦🇿🇮🇹🇩🇪🇪🇸 также делает ставку на нулевую фору.





Для тех, кто любит рискнуть, можно рассмотреть вариант Ф1 (0,5). Pin-Up.ru предлагает поставить на этот исход с коэффициентом 1.75.



«Динамо»: форма, ставки и прогноз

«Динамо» прочили прорыв в лидирующую группу РПЛ еще в прошлом сезоне, но итоговый результат не соответствовал ожиданиям перед началом чемпионата. В этом сезоне у команды Шварца есть все шансы заявить о себе во весь голос, потому как молодые лидеры команды стали окрепшими, а опытный вратарь должен прибавить уверенности.

В первом туре никто не ожидал, что «Динамо» так легко разберется с «Ростовом» в гостях. Подопечные Шварца на классе обыграли крепкого соперника.

Ни о каких травмах из стана «Динамо» новостей не приходило. Узнать предварительный состав команды на матч с «Уфой» вы можете здесь.

Подавляющее большинство капперов Betting Insider считают, что московский клуб разберется с «Уфой» без проблем. Pin-Up.ru предлагает поставить на победу гостей с коэффициентом 2.17.

Наш пользователь ⚽ Kirya1396 😈_😎 также не сомневается в победе «Динамо»:





Если рассматривать другие варианты ставок, то очень неплохой исход «Обе забьют – нет» за 1.76. Также на Pin-Up.ru весьма вкусный вариант ТБ (0.5) в первом тайме за 2.03.



«Уфа» – «Динамо»: счет в последних матчах





Предсезонные встречи не могут дать полноценной картины о том, как будут играть команды на протяжении всего сезона. Отталкиваясь от игровых схем команд и матчей первого тура сложно представить, что пройдет ОЗ за 2.10, как это предлагает Pin-Up.ru.

«Уфа» – «Динамо»: статистика личных встреч





Команды минимально забивают друг другу, исключая последний матч. Есть вероятность, что все закончится минимальным счетом и в этот раз. Вариант с ТМ (2) – вполне рабочий вариант. Тем более Pin-Up.ru предлагает коэффициент 2.00 на этот исход.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Уфа» – «Динамо» можно будет на канале «Матч! Премьер», который принадлежит субхолдингу «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: https://utv.ru/