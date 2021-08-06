6 августа в 17:00 (МСК) московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой». Встреча состоится в рамках третьего тура РПЛ сезона 2021/22. BetBoom дает следующие коэффициенты на исход:



«Уфа»: форма, ставки и прогноз

Уфимскому клубу достался очень сложный календарь на старте чемпионата России. После матчей против «Динамо» и ЦСКА команде Стукалова предстоит сыграть дома с московским «Локомотивом».

Нельзя сказать, что уфимцы в первых матчах выглядели хуже своих московских оппонентов. «Уфа» много владела мячом и не позволяла сопернику создавать моменты, но при этом не показывала ничего выдающегося в атаке. Концовка матча против «Динамо» стала исключением из правил.

В матче против команды Шварца уфимцы сумели забить в меньшинстве два мяча благодаря стараниям Гамида Агаларова, но потом «Уфа» расслабилась и не сумела удержать ничью.

Уфимцы на старте чемпионата не смогли отобрать очки ни у одной московской команды.

В матче против «Локомотива» не примут участие Табидзе (травма) и Фищенко (дисквалификация).

В победу хозяев в этом матче верят чуть больше 2% капперов. Большинство прогнозистов склоняется к тому, чтобы поставить на победу гостей. Это вполне логично, учитывая тот факт, что в прошлом туре команда Николича в дерби одержала победу над ЦСКА.

BetBoom дает коэффициент 1.64 на то, что «Уфа» не проиграет. Эта ставка достаточно рискованная, но если хозяева не будут в своей штрафной играть так безобразно, как в матче с «Динамо», то у «Локомотива» могут возникнуть сложности.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

К москвичам сейчас приковано особое внимание. Во-первых, слухи о распродаже футболистов сильно повлияли на котировки букмекеров, во-вторых, многие эксперты считали, что перед матчем с ЦСКА на игроков «Локомотива» негативно подействует продажа Крыховяка. Но этого не случилось.

«Локомотив» стартовал с двух волевых побед, что уже говорит о хорошем психологическом состоянии команды, которая в матче против ЦСКА очень быстро смогла отыграться.

На старте сезона москвичи провели кошмарный матч против «Зенита», но игры за Суперкубок часто получаются такими, поэтому обвинять Николича и команду в несобранности или плохой готовности не стоит. В предстоящем матче против «Уфы» «Локомотив» будет очевидным фаворитом и кэф 2.25, который предлагает BetBoom на победу гостей, выглядит максимально соблазнительно.

Более 75% прогнозистов считают, что гости одержат уверенную победу. Пользователь Betting Insider Богдан Турий, также как и мы, удивлен, что букмекеры предлагают такой высокий коэффициент на победу гостей.

Betboom предлагает сделать ставку Х2 с коэффициентом 1.28.

«Уфа» – «Локомотив»: Счет в последних матчах

В 3 из 5 последних матчей с участием «Уфы» забивалось более двух мячей, поэтому можно рассмотреть возможность для ставки ТБ 2,5 с кэфом 2.36.

«Локомотив» здорово смотрится в атаке. Учитывая проблемы в обороне у «Уфы», следует также присмотреться к ставке на гостей ИТБ 1,5; кф. 2.37.

«Уфа» – «Локомотив»: статистика личных встреч

По статистике очных встреч мы видим, что много голов с участием этих команд не забивается. BetBoom предлагает кэф 1.62 на ТМ 2,5.

Также стоит обратить внимание, что «Уфа» в последний раз в официальных встречах обыгрывала «Локомотив» в далеком 2017 году.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Уфа» – «Локомотив» 6 августа можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 16:30 по московскому времени. Сама встреча начнется ровно в 17:00.