«Уфа» ─ «Зенит»: прогноз на матч пятого тура РПЛ

21 Августа в 16:00 (МСК) состоится матч пятого тура, в котором «Уфа» на своем поле примет питерский «Зенит».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Победа «Уфы» ─ 7.17;

Ничейный исход ─ 3.77;

Победа «Зенита» ─ 1.52

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«Уфа»: форма, ставки и прогноз

«Уфа» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги сумела занять тринадцатое место. Данный коллектив «звезд с неба не хватал», однако, сумел максимально оградить себя от зоны вылета.

В составе команды есть большое количество футболистов, которые обладают весьма большим для российского футбола потенциалом. При умелой работе тренерского штаба, мне кажется, часть игроков может сменить футбольную «прописку».

«Уфа» провела последние 5 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги весьма неоднозначно: 2 победы, 2 поражения, 1 ничейный результат.

Выиграть получилось в гостевом поединке у набравшего ход «Нижнего Новгорода» (1:2), а также в домашнем матче у тульского «Арсенала» (еще в прошлом сезоне, 2:1). При этом проиграли в упорной борьбе двум московским коллективам, а именно: «Динамо» (2:3, домашний матч), «ЦСКА» (1:0, гостевая игра). А также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

Из данных результатов мы можем сделать следующий вывод: «Уфа» симпатичная и нетипичная для российского футбола команда. Почему?

Во-первых, не стесняется играть первым номером против фаворитов. Несмотря на то, что класс исполнителей «Уфы» уступает классу исполнителей у таких команд, как «ЦСКА», «Динамо» и другие, уфимцы не стесняются играть в атакующий и смелый футбол. Зачастую именно такая непокорность своим оппонентам создает для «Уфы» желаемый результат. Однако следует отметить, что такое рвение сыграть в атаку очень часто приводит к негативным последствиям для обороны. Количество пропущенных голов по итогам прошлого сезона говорит о многом: 46 пропущенных голов в 30 играх (хуже показатель только у «Ротора» и «Тамбова»).

Во-вторых, большое количество голов. «Уфа», безусловно, является середняком турнирной таблицы. Несмотря на это, практически в каждом матче этого сезона уфимцы неизменно забивают. Прошлый год был чуть менее результативным, однако, согласно статистике «Уфа» забила следующее количество голов: 26 в 30 играх. По сути, гол за игру, что является отличным показателем атакующего потенциала команды.

Следует так же отметить, что «Уфа» особенно хорошо играет в домашних встречах. В этом сезоне лишь «Динамо» сумело обыграть уфимцев на их арене. При этом «Уфа» в прошлом сезоне сумела не проиграть «Зениту» на родном для себя стадионе. Таким достижением могут похвастаться лишь ограниченное количество команд в нашем Чемпионате.

Несмотря на то, что «Уфа» является достаточно симпатичной командой, никто из наших пользователей не рискнул брать их победу. Однако каппер с ником Larsson предполагает, что «Уфа» в данном матче не проиграет:

К сожалению, выбор такого исхода матча пользователь никак не объяснил. Тем не менее, смелость выбора именного этого события заслуживает большого уважения.

На победу «Уфы» в БК Pin-Up дают коэффициент 7.17; На то, что «Уфа» не проиграет в данном матче коэффициент 2.62.

«Зенит»: форма, ставки и прогноз

Игра петербургской команды говорит сама за себя. Неизменный чемпион последних нескольких лет продолжает показывать стабильную игру и в текущем Чемпионате России по футболу.

Есть полное ощущение, что у «Зенита» нет слабых мест. Данный коллектив слаженно играет в обороне и прекрасно использует свои моменты в атаках.

Статистика забитых/пропущенных голов по итогам прошлого сезона говорит сама за себя: 76 ─ забито, 26 ─ пропущено.

«Зенит» является единоличным лидером в этих двух показателях. Близко к команде с берегов Невы не сумел подобраться ни один коллектив.

Последний раз подопечные Сергея Семака проигрывали в Российской Премьер-Лиге 8 марта. Тогда казанский «Рубин» при родных трибунах сумел остановить натиск питерского коллектива.

«Зенит» продолжает радовать своих болельщиков и в новом сезоне. Вначале случилась победа в Суперкубке России («Локомотив, 3-0). А затем три подряд «виктории» в Премьер-Лиге. «Жертвами» команды Семака стали: «Химки» (1-3), «Ростов» (2-4), «Краснодар» (3-2). В последнем туре «Зенит» впервые в сезоне потерял очки. Московский «Локомотив» сумел вытащить ничейный результат на последних минутах встречи. Справедливости ради нужно добавить, что весь второй тайм питерцы играли в меньшинстве.

Очень сложно представить, кто из команд в текущем сезоне сможет остановить такой «Зенит». Я думаю, что для этого необходимо, как минимум, стабильно играть на дистанции. В России (кроме самого «Зенита») таких команд на данный момент не наблюдается.

В победе «Зенита» уверены 100% пользователей нашего сайта. Вот какой аргумент использует пользователей с ником Артем Епифанцев:

И действительно, с данной позицией очень сложно не согласиться. Питерская команда целиком и полностью владела преимуществом против «Локомотива». Подопечным Семака удалось даже в меньшинстве выйти вперед в данной игре. Однако обидный пенальти в концовке встречи не позволил питерцам рассчитывать на максимум очков в этом матче.

Победу питерской команды аналитики Pin-Up оценивают коэффициентом 1.52. На фору «Зенита» (-1) дают коэффициент 1.8.

«Уфа» - «Зенит»: последние матчи команд

Учитывая, атакующий потенциал обеих команд, можно воспользоваться ставкой «тотал больше 2.5». На Pin-Up данное событие оценивают в коэффициент 1.8.

«Уфа» - «Зенит»: очные встречи

Последний очный матч между этими коллективами завершился со счетом 0:0. Так же интересно смотрится ставка «Обе команды забьют – Да» за коэффициент 1.91 (учитывая то, что «Уфа» в практически каждом матче сезона забивает, а в атакующей мощи «Зенита» никто и не сомневается).

Еще один интересный вариант для ставки предлагает Pin-Up: «обе команды забьют и победа «Зенита» коэффициент 3.15.

Так же нельзя не отметить, что «Уфа» практически каждый матч дает бой «Зениту». Ставка фора «Уфы» (1.5) за коэффициент 1.61 от Pin-Up выглядит весьма перспективной.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Данный матч будут транслировать сразу две букмекерские конторы: «Olimp.bet», «Winline». Чтобы иметь возможность посмотреть данное противостояние, необходимо иметь аккаунт в любой из данных контор.

Автор прогноза: Олег Фролов (fro1ov)