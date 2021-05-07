



«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» вчера оформили выход в финал Лиги Европы. Для испанской команды это будет первый еврокубковый финал в истории, для английской – второй с 2017 года.

Где и когда состоится финал ЛЕ?

Матч начнется в среду 26 мая на «Гданьск Арене», которая находится в Польше. Время начала – 22:00. Изначально финал должен был состояться на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, но из-за COVID-19 этот стадион примет финал ЛЕ лишь через год.

Напомним, что победитель ЛЕ напрямую квалифицируется в групповой этап ЛЧ следующего сезона.

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«МЮ» свой единственный финал выиграл!

«МЮ» уже играл в финале ЛЕ в 2017 году против «Аякса» (2:0). Финал этого года станет вторым в тренерской карьере Сульшера. Первый состоялся в 2013 году, когда норвежский специалист завоевал для «Мольде» Кубок Норвегии.



Для Унаи Эмери это будет уже 5-й финал!

Унаи Эмери проиграл свой последний финал в 2019-м году против «Челси», когда возглавлял «Арсенал» (1:4). Но все предыдущие финалы за «Севилью» испанский специалист выиграл! Вот список всех финалов, в которых принимал участие Эмери:

Как мы видим, в трех из четырех финалов заходил ТБ (3,5). Пройдет ли ставка и в этом году?

История личных встреч опровергает эту догадку

Команды провели между собой 4 матча – все закончились без голов. Речь идет о групповых стадиях ЛЧ сезона-2008/09 и 2005/06. Тем не менее, с последнего матча прошло почти 13 лет: появятся ли голы в этот раз?

У команд немало общего

Центральный защитник «МЮ» Эрик Байи перешел в клуб летом 2016 года именно из «Вильярреала». Также за оба клуба выступали такие футболисты как Антонио Валенсия и Диего Форлан!

Кэфы на матч

Букмекеры уже открыли линию на этот матч. Котировки выглядят следующим образом:

«МЮ» выиграет в основное время – 1.78;

«МЮ» выиграет ЛЕ – 1.38;

«Вильярреал» выиграет в основное время – 4.88 ;

; «МЮ» выиграет ЛЕ – 3.06;

ТБ (2,5) – 2.11;

ТМ (2,5) –1.72;

Обе забьют: да – 1.93; нет – 1.87.

Как мы видим, богатый опыт Унаи Эмери в ЛЕ не делает его фаворитом в этом финале.

Какие у вас ожидания от игры? Пишите свои прогнозы в комментариях!