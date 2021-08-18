«Урал» ─ «Динамо»: прогноз на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги

21 Августа в 18:00 (МСК) состоится матч пятого тура, в котором «Урал» на своем поле примет московское «Динамо».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Победа «Урала» ─ 4.44;

Ничейный результат ─ 3.56;

Победа «Динамо» ─ 1.94

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«Урал»: форма, ставки и прогноз

Начало текущего сезона Российской Премьер-Лиги, у команды прямо скажем, не задалось. За все четыре игры, которые были сыграны, «Урал» заработал лишь 1 очко (ничейный результат против «Нижнего Новгорода»). Все остальные матчи данный коллектив проиграл. Обидчиками «Урала» стали: «Спартак», «Сочи» и «Краснодар».

Говорить прямо сейчас о кризисе в команде нельзя, поскольку нужно учитывать специфику календаря данного коллектива. Все матчи (кроме игры с «Нижним Новгородом») были против команд из верхней части турнирной таблицы прошлого сезона. Однако, «Урал» славился в прошлом году неплохой игрой против «топ-клубов» на своем поле. Этот сезон показывает, что команда не готова конкурировать с большими командами. Даже на домашней арене. Безоговорочное поражение от «Краснодара» (0:3) и достаточно неубедительная ничья против «Нижнего Новгорода» (1:1) тому подтверждение.

В прошлом году «Урал» руководствовался следующими принципами в построении своей игры:

Компактность в обороне;

Дисциплина;

Игра в атаке за счет быстрых фланговых игроков

В этом году пока что ни один из этих аспектов не используется «Уралом» в полной мере. К сожалению, команду покинули ряд игроков, которые создавали игру в атаке на флангах. Такой обороны, которая была у команды в прошлом году, также не наблюдается. «Урал» был одной из самых мало пропускающих команд РПЛ, которые находились в середине турнирной таблицы: 36 пропущенных голов в 30 играх. Для сравнения: «Ахмат», находящийся на строчку выше, пропустил 38 голов, а «Уфа», расположившаяся на строчку ниже, пропустила 46 мячей.

Думаю, что на ухудшение результатов клуба мог повлиять старт сезона. Игроки еще не набрали нужные кондиции. Тренерский штаб не наработал новые сочетания игроков после ухода ряда футболистов.

Все эти проблемы, по всей видимости, известны и пользователям нашего сайта. Лишь 33% готовы поставить на победу «Урала» в данном матче.

Возможно, эти пользователи считают, что «Уралу» самое время победить в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. В любом случае выбор такого нестандартного исхода заслуживает уважения.

На победу «Урала» в БК Pin-Up дают коэффициент 4.44. На то, что «Урал» не проиграет в данной игре коэффициент 1.92.

«Динамо»: форма, ставки и прогноз

В данном сезоне московскую команду не узнать. Отличные результаты, красивая игра. Кажется, что болельщики «Динамо» наконец-то дождались возвращения клуба в ранг «топ-команд».

Действительно, «Динамо» уже в том сезоне подавал все признаки того, что команда может бороться на равных с самыми сильными клубами страны.

Ставка на молодежь наконец-то начинает себя оправдывать. Помимо этого московский клуб сделал ряд точечных усилений, которые уже сейчас приносят свои плоды.

«Динамо» сумело выиграть три из четырех матчей текущего Чемпионата России. Причем победы были одержаны над весьма принципиальными соперниками: «Ростов», «ЦСКА» и «Уфа». В матче четвертого тура московский клуб все же оступился. Грозненский «Ахмат» провел, пожалуй, лучший матч в этом сезоне и сумел остановить победную поступь команды Шварца (2:1, победа «Ахмата).

К матчу против «Урала» московский клуб подходит в статусе фаворита встречи. Наши пользователи в количестве 67% выбирают победителем матча «Динамо». Мурад Зингаров и вовсе уверен в том, что столичный клуб сумеет одержать победу с форой (-1):

К сожалению, выбор данного исхода автор никак не обосновывает. В любом случае мы не можем не похвалить данного пользователя за смелое и оригинальное решение.

Букмекерская контора Pin-Up дает коэффициент на победу «Динамо» в размере 1.94. Если вы хотите рискнуть и заиграть более крупную победу московского коллектива, то для вас есть отличная ставка: фора «Динамо» (-1) за коэффициент 2.78.

«Урал» - «Динамо»: последние матчи команд

Как мы видим, «Динамо» предпочитает играть «верховые» матчи (где тотал голов 2.5 больше), а «Урал» напротив любит «низовые» игры (где тотал голов 2.5 меньше).

Какие коэффициенты на два этих события дает БК Pin-Up:

«Тотал больше 2.5» коэффициент 2.1;

«Тотал меньше 2.5» коэффициент 1.79

Наш пользователь Артем Епифанцев считает, что в матче будет «пробит» тотал 2.5 голов. С его логикой сложно не согласиться:

«Урал» - «Динамо»: очные встречи

Как мы видим, обе команды любят в очных поединках огорчать ворота друг друга: в трех из 5 последних матчах проходит ставка «обе забьют – да». Кстати, Pin-Up оценивает данное событие коэффициентом 1.91. К слову, ставка «обе забьют – нет» оценивается аналитиками Pin-Up абсолютно таким же коэффициентом 1.91.

Я думаю, что еще одним интересным вариантом ставки на данную игру будет следующее событие: «Ничья и обе команды забьют» за коэффициент 4.85 на Pin-Up. Данный вариант особенно подходит тем людям, которые ищут оригинальные исходы поединка. Я думаю, что «Уралу» необходимо начать набирать очки в текущем сезоне, поэтому на матч с «Динамо» команда выйдет с дополнительной мотивацией. К тому же не будем забывать, как неплохо уральцы смотрелись в домашних матчах прошлого сезона.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Данный матч будут транслировать сразу две букмекерские конторы: «Olimp.bet», «Winline». Чтобы иметь возможность посмотреть данное противостояние, необходимо иметь аккаунт в любой из данных контор.

Автор прогноза: Олег Фролов (fro1ov)