25 июля в 17:30 (МСК) «Урал» дома примет «Краснодар». Встреча состоится в рамках 1-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Урал»: форма, ставки и прогноз

«Урал» выиграл три из четырех матчей в предсезонке. А проиграл только мощному «Рубину». Прошлый нормально команда закончила в середине таблицы. «Урал» точно не слабый соперник, и легко «Краснодару» в Екатеринбурге не будет.

Понятно, что «Краснодар» – фаворит даже в гостях. Поэтому ничья будет хорошим результатом для «Урала». Тем более, что сезон только начинается.

Помочь «Уралу» в матче с «Краснодаром» не смогут Аугустыняк, Емельянов и Мишкич. Узнать предварительный состав екатеринбуржцев вы можете здесь.

На победу «Урала» готовы поставить лишь 7% пользователей Betting Insider. Один из них – malasenkoa76.





Победа станет слишком хорошим результатом для «Урала», поэтому можно рассмотреть вариант с 1Х. 2.04 за него в Pin-Up.ru предлагают.



«Краснодар»: форма, ставки и прогноз

А вот «Краснодар» очень непонятную предсезонку имел – 2 поражения и 3 ничьи в 5-ти матчах. Понятно было бы, если бы так сыграл «Урал». Но ведь мы говорим о «Краснодаре»! О команде с большими амбициями. Причем матчи были против не самых великих коллективов.

«Краснодару» в матче с «Уралом» нужна только победа. Команда провалила прошлый сезон и не попала в еврокубки. Больше права на ошибку у нее нет. По составу как минимум в Лиге Европы она должна играть.

Есть вероятность, что против «Урала» не сыграют Сафонов и Спаич. Узнать предварительный «Краснодара» вы можете здесь.

На победу «Краснодара» в Betting Insider идет 55% ставок. В целом, понятно желание людей поставить на фаворита за неплохой коэффициент, но Серега Сибиряк оригинально объяснил, в чем будет преимущество «Краснодара»:





Можно даже рискнуть и фору (-1,5) «Краснодара» взять. Внушительные 3.09 за такой исход Pin-Up.ru предлагает.



«Урал» – «Краснодар»: счет в последних матчах





«Краснодар» во время предсезонки пропускал практически в каждом матче. Поставить на гол «Урала» в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.57.



«Урал» – «Краснодар»: статистика личных встреч





В трех из четырех последних очных встреч «Урала» и «Краснодара» проходила ставка ТБ (2,5). Поставить на такой исход в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.94.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Урал» – «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Источник главного изображения: ФК «Краснодар».