В 8 из 28 матчей чемпионата мира по хоккею выиграли андердоги с большими кэфами
Сейчас в Латвии проходит ЧМ по хоккею. Команды играют групповой этап, в котором аутсайдеры смогли победить в 8 играх из 28. Общее число побед аутсайдеров — 29%. Россия также проиграла андердогу Словакии (1:3). На победу словаков давали кэф 9.00.
Список матчей, в которых победили аутсайдеры:
- Канада – Латвия (0:2). П2 за кэф 13.50
- Дания – Швеция (4:3). П1 за кэф 9.60
- Чехия – Швейцария (2:5). П2 за кэф 3.40
- Швеция – Беларусь (0:1). П2 за кэф 14.50
- Казахстан – Финляндия (2:1). П1 за кэф 10.00
- Словакия – Россия (3:1). П1 за кэф 9.50
- Германия – Канада (3:1). П1 за кэф 15.00
- Великобритания – Беларусь (4:3). П1 за кэф 15.00
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