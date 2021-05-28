Betting Insider

В 8 из 28 матчей чемпионата мира по хоккею выиграли андердоги с большими кэфами

автор Сергей Рябкин

Сейчас в Латвии проходит ЧМ по хоккею. Команды играют групповой этап, в котором аутсайдеры смогли победить в 8 играх из 28. Общее число побед аутсайдеров — 29%. Россия также проиграла андердогу Словакии (1:3). На победу словаков давали кэф 9.00.

Список матчей, в которых победили аутсайдеры:

  • Канада – Латвия (0:2). П2 за кэф 13.50 
  • Дания – Швеция (4:3). П1 за кэф 9.60
  • Чехия – Швейцария (2:5). П2 за кэф 3.40 
  • Швеция – Беларусь (0:1). П2 за кэф 14.50
  • Казахстан – Финляндия (2:1). П1 за кэф 10.00
  • Словакия – Россия (3:1). П1 за кэф 9.50
  • Германия – Канада (3:1). П1 за кэф 15.00 
  • Великобритания – Беларусь (4:3). П1 за кэф 15.00 

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