В ФНС начнут собирать персональные данные азартных игроков. Среди них – ИНН и паспортные данные

В игорном бизнесе России появились новые законодательные поправки. Теперь игра в залах игровых автоматов и казино станет менее конфиденциальной – придется предоставить некоторые личные данные.

Какие данные должны будут предоставить игроки?

ФНС будет вести единый реестр игроков в залах игровых автоматов и казино. У каждого игрока в реестре будут числиться следующие данные:

Паспорт;

ИНН;

Сумма выигрыша.

Все данные будут подаваться в электронной форме. Напомним, что эти поправки были внесены в феврале этого года. О полном списке данных, которые должны предоставить игроки, стало известно лишь недавно.

Подробнее о нововведениях

До первого мая все азартные заведения на территории РФ должны были сдать в ФНС налоговый отчет за 2020 год. Эти данные будут консолидироваться среди всех организаторов азартных игр на территории России, затем из них будет вычислен НДФЛ для уплаты.

Налог физических лиц составит 13% от суммы выигрыша. Стимулирующие лотереи, за которые не нужно платить – налогом не облагаются.

Как вы относитесь к новым правилам? Пишите свое мнение в комментариях!