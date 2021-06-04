Betting Insider

В какой БК самые высокие кэфы? Мы нашли ответ

автор Алексей Шабалдин

В какой букмекерской конторе самые высокие кэфы? Для сравнения мы взяли три матча, кэфы на которые сравним в следующих конторах:

❗ Важно: кэфы могут поменяться в любое время!

🇷🇺 Россия – Болгария 🇧🇬

Winline

Parimatch

Pin-Up

🇧🇪 Бельгия – Хорватия 🇭🇷

Winline

Parimatch

Pin-Up

🇳🇱 Нидерланды – Грузия 🇬🇪

Winline

Parimatch

Pin-Up

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия – Румыния 🇷🇴

Winline

Parimatch

Pin-Up

Вывод

Среди перечисленных контор нет такой, в которой кэфы на все матчи были бы выше, чем у остальных.

А в какой букмекерской конторе ставите вы? Пишите в комментариях!

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