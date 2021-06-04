В какой БК самые высокие кэфы? Мы нашли ответ
В какой букмекерской конторе самые высокие кэфы? Для сравнения мы взяли три матча, кэфы на которые сравним в следующих конторах:
❗ Важно: кэфы могут поменяться в любое время!
🇷🇺 Россия – Болгария 🇧🇬
Winline
Parimatch
Pin-Up
🇧🇪 Бельгия – Хорватия 🇭🇷
Winline
Parimatch
Pin-Up
🇳🇱 Нидерланды – Грузия 🇬🇪
Winline
Parimatch
Pin-Up
🏴 Англия – Румыния 🇷🇴
Winline
Parimatch
Pin-Up
Вывод
Среди перечисленных контор нет такой, в которой кэфы на все матчи были бы выше, чем у остальных.
А в какой букмекерской конторе ставите вы? Пишите в комментариях!
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