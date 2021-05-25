В России могут создать стоп-листы для лудоманов. Есть только два способа туда попасть

В России хотят создать стоп-листы для лудоманов. Такой законопроект выдвинула одна из правительственных комиссий.

Что это значит?

В случае внесения в стоп-лист, игроку будут недоступны:

Букмекерские конторы;

Казино;

Онлайн-тотализаторы.

Об этом утверждает Владимир Груздев, который является председателем правления Ассоциации юристов России.

Как можно попасть в стоп-лист?

Попасть в стоп-лист можно только:

По собственному желанию;

Если суд признает игрока недееспособным или ограничено дееспособным.

Если игрок вошел в стоп-лист по собственному желанию, то выйти из него можно будет только через год. Если же игрок попал в стоп-лист по решению суда, запрос о включении или выключении может сделать попечитель.

Как вы относитесь к таким законопроектам? Пишите в комментариях!