В России могут создать стоп-листы для лудоманов. Есть только два способа туда попасть
В России хотят создать стоп-листы для лудоманов. Такой законопроект выдвинула одна из правительственных комиссий.
Что это значит?
В случае внесения в стоп-лист, игроку будут недоступны:
- Букмекерские конторы;
- Казино;
- Онлайн-тотализаторы.
Об этом утверждает Владимир Груздев, который является председателем правления Ассоциации юристов России.
Как можно попасть в стоп-лист?
Попасть в стоп-лист можно только:
- По собственному желанию;
- Если суд признает игрока недееспособным или ограничено дееспособным.
Если игрок вошел в стоп-лист по собственному желанию, то выйти из него можно будет только через год. Если же игрок попал в стоп-лист по решению суда, запрос о включении или выключении может сделать попечитель.
Как вы относитесь к таким законопроектам? Пишите в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.