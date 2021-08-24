27 августа в 23:15 (МСК) «Алавес» отправится в Валенсию, чтобы взять свои первые очки в сезоне. BetBoom предлагает следующие коэффициенты на исход встречи:

«Валенсия»: форма, ставки и прогноз

Валенсийцы должны быть довольны тем, как для них сложилось начало нового сезона. На счету команды Пепе Бордаласа 4 очка: в первом туре с минимальным счетом был обыгран «Хетафе», во втором – «Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой».

Во втором туре у валенсийцев были серьезные проблемы. «Гранада» очень много атаковала и первая вышла вперед благодаря провалу в обороне гостей. Колумбийская связка Бакка–Суарес организовала результативную атаку, которую завершил однофамилец звезды мадридского «Атлетико».

«Валенсия» при этом атаковала еще больше, но таких стопроцентных моментов, как у «Гранады», гости заработали очень мало. За креатив в атаке отвечали Черышев и Гедеш. Португалец несколько раз был близок к голу, но сначала защитник вынес мяч с ленточки, а во втором случае – уже спас свою команду вратарь «Гранады». Во втором тайме пенальти, назначенный в ворота хозяев, помог «Валенсии» взять одно очко.

Валенсийцы играют очень активно и разнообразно. Несмотря на финансовые трудности, этой команде вполне по силам побороться за попадание в топ-7, но проблемы в обороне нужно решать. Каждый подход футболистов «Гранады» к воротам соперника был невероятно опасен.

В матче против «Алавеса», скорее всего, не смогут сыграть Доменек, Мусах и Пиччини.

BetBoom дает коэффициент 1.90 на то, что «Валенсия» победит. Капперы нашего сайта также считают, что хозяева являются фаворитом в матче с аутсайдером.

«Алавес»: форма, ставки и прогноз

Баскам не хватает командной целостности. В первых двух матчах команда действовала очень разнообразно и даже доставила немало проблем мадридскому «Реалу». Но проблемы с реализацией и взаимопониманием привели к тому, что в первом домашнем матче сезона мадридцы разгромили «Алавес», а во втором туре скромная «Мальорка» увезла минимальную победу из Витории-Гастейс.

Причем в обоих матчах команда провела крайне слабо второй тайм. Но если в матче с «Реалом» во второй половине встречи была только одна команда (гостевая), то во втором туре ошибки собственных защитников привели к голу, который оформил Фер Ниньо.

К тому же на 66-й минуте матча с «Мальоркой» Дуарте оставил свою команду в меньшинстве, хотя никакой необходимости в том, чтобы сфолить, не было. Все эти маленькие недоработки и сложились в неудачный результат, который откинул «Алавес» на 19-е место. Имея очень неплохой состав, команде сейчас предстоит восстановиться психологически и заработать первые очки в сезоне.

Прогнозисты Betting Insider не верят в успех басков, хотя ставка Х2 вполне может сыграть. На исход такого события BetBoom дает коэффициент 1.89.

«Валенсия» – «Алавес»: Счет в последних матчах





«Валенсия» в Ла Лиге выиграла три последних домашних матча (с учетом прошлого сезона). Кэф на победу хозяев – 1.90.

В 5 из 6 последних матчей с участием «Валенсии» забивалось максимум два мяча. Советуем поставить на ТМ 2,5 с кэфом 1.68.

В последних 12 матчах с участием «Алавеса» ни разу не была зафиксирована ничья. Кэф на 12 – 1.29.

«Валенсия» – «Алавес»: статистика личных встреч





Последние три очные встречи завершились вничью. BetBoom предлагает кэф 3.59 на ничейный результат.

В последних 12 очных встречах неизменно обе команды забивали. BetBoom предлагает сделать ставку на то, что обе команды забьют с кэфом 2.00.

«Валенсия» лишь один раз не взяла три очка в матче с «Алавесом», играя дома. Это случилось в последнем матче между этими командами. Кэф на победу «Валенсии» – 1.90.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Валенсия» – «Алавес» 27 августа можно будет посмотреть на платформе OKKO. Начало трансляции в 23:15 по московскому времени.