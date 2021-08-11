13 августа в 22:00 (МСК) «Валенсия» в матче-открытии нового сезона Ла Лиги встретится дома с «Хетафе». BetBoom предлагает следующие коэффициенты на исход встречи:

«Валенсия»: форма, ставки и прогноз

Валенсийцы в прошлом сезоне показывали очень атакующий и разнообразный футбол. Нет сомнений, что команде удалось прыгнуть выше головы, ведь клуб испытывал серьезные финансовые проблемы. Кроме того, никаких новичков в команде представлено не было. При этом «Валенсию» летом 2020 года покинул лидер атаки – Родриго.

В это летнее трансферное окно ситуация примерно такая же. Клуб не планирует усиливаться. Также команду покинул Кевин Гамейро, который стал игроком «Страсбурга».

Вряд ли «Валенсию» стоит расценивать как явного претендента на попадание в еврокубковую зону. Более того, валенсийцам было бы очень неплохо занять место в топ-15 и на финише чемпионата не заниматься проблемами, связанными с возможным вылетом из Примеры.

У «Валенсии» в матче открытия не смогут принять участие Доменек, Муссах и Пиччини.

В победу хозяев в первом матче сезона верит больше половины капперов, хотя мы не были бы так уверены. «Хетафе» – очень сильная команда, которая в каждом матче навязывает борьбу сопернику. Причем команда Мичела Гонсалеса здорово провела предсезонку, не проиграв ни одного матча.

BetBoom дает коэффициент 2.53 на то, что «Валенсия» победит. Ставка достаточно рискованная, но дома, как мы знаем, родные стены помогают.

«Хетафе»: форма, ставки и прогноз

«Хетафе» в сезонах–2018/2019 и 2019/2020 показывал футбол, который очень сильно напрягал оппонентов. Даже на европейской арене команде удалось добиться некоторых успехов. В розыгрыше Лиги Европы 2019/2020 «Хетафе» удалось дойти до 1/8 финала, тогда испанцы уступили миланскому «Интеру» и прекратили борьбу за титул. Но нельзя забывать, что тот турнир проводился после первой волны пандемии.

Руководство «Хетафе» обычно свою трансферную политику строит на аренде футболистов. Трансферы случаются крайне редко. Последний трансфер хетафийцы осуществили летом 2020 года. Тогда клуб приобрел Кукурелью из «Барселоны».

В этом сезоне новичком «Хетафе» стал Витоло. Он перебрался в Хетафе на правах аренды из мадридского «Атлетико». У испанского защитника мало что получалось в Мадриде, но все прекрасно помнят, как он блистал в «Севилье». Наверняка Витоло постарается выстрелить в новом клубе, чтобы доказать Симеоне, что его еще пока что рано списывать со счетов.

В первом матче сезона хетафийцам не смогут помочь Поведа и Тимор.

Несколько прогнозистов сделали интересную ставку. Они считают, что матч не завершится вничью. На исход такого события BetBoom дает коэффициент 1.36.

«Валенсия» – «Хетафе»: Счет в последних матчах

Во время предсезонной подготовки «Хетафе» смотрелся лучше, но здесь нужно обратить внимание на то, что команда Мичела Гонсалеса не играла с топ-клубами.



В 4 последних матчах «Хетафе» не пропускал, поэтому стоит рискнуть и поставить на то, что «Валенсия» не сможет забить. Кэф – 3.20.

В 3 из 5 последних матчей с участием «Валенсии» забивалось максимум два мяча. Советуем поставить на ТМ 2,5 с кэфом 1.62.

«Валенсия» – «Хетафе»: статистика личных встреч





Хозяевам будет очень сложно добиться победы в этом матче, так как последние три очные встречи между этими командами завершились вничью. BetBoom предлагает кэф 3.11 на ничейный результат.



Также стоит обратить внимание, что «Валенсия» в последний раз дома в рамках Ла Лиги обыгрывала «Хетафе» в далеком 2015 году. Кэф на то, что гости не проиграют – 1.53.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Валенсия» – «Хетафе» 13 августа можно будет посмотреть на сайтах букмекерских компаний Фонбет и Леон (для этого нужно зарегистрироваться). Начало трансляции в 22:00 по московскому времени.