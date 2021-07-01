«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать защитника «Реала» Рафаэля Варана.

По данным источник, английский клуб близок к оформлению сделки. «Реал» готов отпустить француза за 50 миллионов евро учитывая то, что через год истекает срок его контракта.

Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

Также «МЮ» рассматривал кандидатуру Пау Торреса из «Вильярреала», однако после вылета сборной Франции с Евро-2020 более активно занялся именно сделкой по Варану.

В минувшем сезоне француз принял участие в 31 матче Ла лиги и забил два гола.

Где еще может продолжить карьеру Варан?

«Манчестер Юнайтед» – 1.50 ;

«Челси» – 4.00;

«Ливерпуль» – 11.00;

«Манчестер Сити» – 16.00.

Источник: https://www.espn.com/soccer/so...

