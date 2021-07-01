Варан может покинуть «Реал». Главные претенденты на защитника – два топ-клуба АПЛ
«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать защитника «Реала» Рафаэля Варана.
По данным источник, английский клуб близок к оформлению сделки. «Реал» готов отпустить француза за 50 миллионов евро учитывая то, что через год истекает срок его контракта.
Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.
Также «МЮ» рассматривал кандидатуру Пау Торреса из «Вильярреала», однако после вылета сборной Франции с Евро-2020 более активно занялся именно сделкой по Варану.
В минувшем сезоне француз принял участие в 31 матче Ла лиги и забил два гола.
Где еще может продолжить карьеру Варан?
- «Манчестер Юнайтед» – 1.50;
- «Челси» – 4.00;
- «Ливерпуль» – 11.00;
- «Манчестер Сити» – 16.00.
Источник: https://www.espn.com/soccer/so...
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