Betting Insider

Варан может покинуть «Реал». Главные претенденты на защитника – два топ-клуба АПЛ

автор Данил Симонов

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать защитника «Реала» Рафаэля Варана.

По данным источник, английский клуб близок к оформлению сделки. «Реал» готов отпустить француза за 50 миллионов евро учитывая то, что через год истекает срок его контракта.

Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

Также «МЮ» рассматривал кандидатуру Пау Торреса из «Вильярреала», однако после вылета сборной Франции с Евро-2020 более активно занялся именно сделкой по Варану.

В минувшем сезоне француз принял участие в 31 матче Ла лиги и забил два гола.

Где еще может продолжить карьеру Варан?

  • «Манчестер Юнайтед» – 1.50;
  • «Челси» – 4.00;
  • «Ливерпуль» – 11.00;
  • «Манчестер Сити» – 16.00.

Источник: https://www.espn.com/soccer/so...

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