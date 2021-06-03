Варан не планирует продлевать контракт с «Реалом». Французу интересно предложение «МЮ». По кэфам фавориты на трансфер – два топ-клуба АПЛ
Как сообщает ABC, «Манчестер Юнайтед» предлагает Рафаэлю Варану пятилетний контракт с более высокой зарплатой, чем в Мадриде. Игрок всерьез подумывает о переезде в Англию.
Контрактное соглашение Рафаэля Варана с мадридским «Реалом» истекает летом 2022 года. Руководство мадридского клуба приняло решение продать футболиста, если не удастся продлить контракт. «Реал» рассчитывает выручить за французского защитника 70 миллионов евро.
В апреле на уход Рафаэля Варана в другой клуб букмекеры давали следующие коэффициенты:
- «Челси» – 4.00.
- «Манчестер Юнайтед» – 4.00.
- «Ливерпуль» – 11.00.
- «Манчестер Сити» – 17.00.
Источник: https://www.abc.es/deportes/re...
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