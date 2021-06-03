Варан не планирует продлевать контракт с «Реалом». Французу интересно предложение «МЮ». По кэфам фавориты на трансфер – два топ-клуба АПЛ

Как сообщает ABC, «Манчестер Юнайтед» предлагает Рафаэлю Варану пятилетний контракт с более высокой зарплатой, чем в Мадриде. Игрок всерьез подумывает о переезде в Англию.

Контрактное соглашение Рафаэля Варана с мадридским «Реалом» истекает летом 2022 года. Руководство мадридского клуба приняло решение продать футболиста, если не удастся продлить контракт. «Реал» рассчитывает выручить за французского защитника 70 миллионов евро.

В апреле на уход Рафаэля Варана в другой клуб букмекеры давали следующие коэффициенты:

«Челси» – 4.00.

«Манчестер Юнайтед» – 4.00.

«Ливерпуль» – 11.00.

«Манчестер Сити» – 17.00.

Источник: https://www.abc.es/deportes/re...