«Венеция» интересуется Дивеевым

Клуб, вышедший в Серию А, ищет усиление на позицию центрального защитника и заинтересован в приобретении футболиста сборной России Игоря Дивеева из ЦСКА.

Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны «Болоньи». Теперь список клубов, заинтересованных в 21-летнем российском защитнике, пополнила «Венеция». По итогам минувшего сезона итальянский клуб спустя 19 лет вернулась в Серию А.

На Евро-2020 Дивеев принял участие во всех трех матчах сборной России: с Бельгией (0:3) он вышел на замену в перерыве, а с Финляндией (1:0) и Данией (1:4) отыграл все 90 минут. В минувшем сезоне Дивеев провел 23 матча за ЦСКА в РПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Дивеева составляет 5 млн евро. Контракт футболиста с ЦСКА истекает летом 2024 года.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1367644_Divejev_interesen_Venecii