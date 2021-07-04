«Кристал Пэлас» объявил о назначении Патирка Виейра на должность главного тренера.

Контракт с бывшим игроком «Арсенала» был подписан до 2024 года.

Виейра с 2018 года возглавлял «Ниццу», но был уволен в декабре 2020-го. В качестве игрока француз провел в АПЛ 279 матчей за «Арсенал». За это время он трижды брал Кубок Англии и АПЛ.



Напомним, что бывший тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон в конце прошлого сезона объявил о выходе на пенсию в возрасте 73 лет.