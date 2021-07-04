Betting Insider

Патрик Виейра стал новым тренером «Кристал Пэлас». Контракт подписан до 2024 года

автор Амиль Гусейнов

«Кристал Пэлас» объявил о назначении Патирка Виейра на должность главного тренера.

Контракт с бывшим игроком «Арсенала» был подписан до 2024 года.

Виейра с 2018 года возглавлял «Ниццу», но был уволен в декабре 2020-го. В качестве игрока француз провел  в АПЛ 279 матчей за «Арсенал». За это время он трижды брал Кубок Англии и АПЛ.

Напомним, что бывший тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон в конце прошлого сезона объявил о выходе на пенсию в возрасте 73 лет. 

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