Топ-5 трендов «Вильярреала» в этом сезоне ЛЕ. На финал против «МЮ» есть ставка за 9.80!
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Уже в среду на «Гданьск Арене» состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».
Мы собрали главные тренды «Вильярреала» в этом сезоне ЛЕ.
💣 Кэфы от 1.90 до 9.80!
- Х1 за 1.97. «Вильярреал» непобедим в 14 матчах подряд в ЛЕ.
- П1 + ТМ (3,5) за 4.93. Такая ставка заходила у «Вильярреала» в 8-ми из 9-ти последних матчах в ЛЕ.
- Точный счет – 0:0 за 9.80. За всю историю «Вильярреал» и «МЮ» сыграли между собой 4 матча. Все завершились с одинаковым счетом – 0:0.
- ОЗ (нет) за 1.90. У «Вильярреала» эта ставка заходила в 8-ми из 12 последних матчей ЛЕ.
- 1-й тайм – ИТБ1 (0,5) за 2.83. «Вильярреал» забивал в первом тайме 7-ми из 8-ми матчей плей-офф ЛЕ.
📈 Статистика Унаи Эмери в финалах
Для Эмери это будет 5-й финал ЛЕ в карьере. В 4-х предыдущих финалах у него следующая статистика:
- Три победы;
- Одно поражение.
На победу в 5-м финале можно поставить с кэфом 4.53, на поражение – за 1.83. В самом первом финале Эмери был овертайм и серия пенальти. На овертайм в этом финале дают 3.34, а на серию пенальти –6.23.
Сможет ли Эмери поднять свой 4-й кубок Лиги Европы? Делитесь прогнозами в комментариях!
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