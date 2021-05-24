Топ-5 трендов «Вильярреала» в этом сезоне ЛЕ. На финал против «МЮ» есть ставка за 9.80!

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Уже в среду на «Гданьск Арене» состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

Мы собрали главные тренды «Вильярреала» в этом сезоне ЛЕ.

💣 Кэфы от 1.90 до 9.80!

Х1 за 1.97. «Вильярреал» непобедим в 14 матчах подряд в ЛЕ.

за 1.97. «Вильярреал» непобедим в 14 матчах подряд в ЛЕ. П1 + ТМ (3,5) за 4.93. Такая ставка заходила у «Вильярреала» в 8-ми из 9-ти последних матчах в ЛЕ.

за 4.93. Такая ставка заходила у «Вильярреала» в 8-ми из 9-ти последних матчах в ЛЕ. Точный счет – 0:0 за 9.80. За всю историю «Вильярреал» и «МЮ» сыграли между собой 4 матча. Все завершились с одинаковым счетом – 0:0.

за 9.80. За всю историю «Вильярреал» и «МЮ» сыграли между собой 4 матча. Все завершились с одинаковым счетом – 0:0. ОЗ (нет) за 1.90. У «Вильярреала» эта ставка заходила в 8-ми из 12 последних матчей ЛЕ.

за 1.90. У «Вильярреала» эта ставка заходила в 8-ми из 12 последних матчей ЛЕ. 1-й тайм – ИТБ1 (0,5) за 2.83. «Вильярреал» забивал в первом тайме 7-ми из 8-ми матчей плей-офф ЛЕ.

📈 Статистика Унаи Эмери в финалах

Для Эмери это будет 5-й финал ЛЕ в карьере. В 4-х предыдущих финалах у него следующая статистика:

Три победы;

победы; Одно поражение.

На победу в 5-м финале можно поставить с кэфом 4.53, на поражение – за 1.83. В самом первом финале Эмери был овертайм и серия пенальти. На овертайм в этом финале дают 3.34, а на серию пенальти –6.23.

Сможет ли Эмери поднять свой 4-й кубок Лиги Европы? Делитесь прогнозами в комментариях!