26 мая в 22:00 (МСК) «Вильярреал» сыграет с «МЮ». Встреча состоится в рамках финала Лиги Европы. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Вильярреал»: форма, ставки и прогноз

«Вильярреал» в полуфинале Лиги Европы прошел «Арсенал». Дома испанцы обыграли англичан (2:1). В гостях команды разошлись в мировую (0:0). В этом матче «Вильярреал» лишь один раз позволил англичанам пробить в створ ворот.

В Ла Лиге «Вильярреал» закончил сезон на седьмом месте с отрывом в 5 очков от восьмой «Сельты», и отставанием от шестого «Бетиса» в 3 балла.

В последнем туре Ла Лиги «Вильярреал» в гостях проиграл «Реалу» (1:2), пропустив два мяча в концовке встречи (на 87 и 92 минуте).

Морено – лучший бомбардир

в Чемпионате Испании: 23 мяча и 7 голевых передач;

в Лиге Европы: 6 голов и 5 ассистов.

Кто травмирован?

Испанцам не сможет помочь в предстоящей игре Иборра. Узнать предварительный состав «Вильярреала» вы можете здесь.

Пятая по популярности ставка среди наших пользователей – это победа «Вильярреала»

6% ставок пришлись именно на этот вариант. Один из капперов нашего сайта с ником shadlovskyi_97 оставил свой прогноз на то, что испанцы забьют больше одного гола и считает, что команда Эмери может тактически превзойти оппонента и победить:

На индивидуальный тотал «Вильярреала» больше (1) в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.55. Для экспресса будет хорошее событие: индивидуальный тотал на испанцев больше (0,5) – такую ставку можно сделать за кэф 1.64.

«МЮ»: форма, ставки и прогноз

«МЮ» в полуфинале Лиги Европы прошел «Рому» по сумме двух матчей (8:5). В первой полуфинальной встрече с «Ромой» команда Сульшера добилась преимущества в 4 мяча, выиграв (6:2). В гостях же англичане проиграли (2:3).

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» закончил на второй строчке с отрывом от третьего «Ливерпуля» в 5 очков. А отстал от первого «Манчестер Сити» на 12 очков. В последнем туре АПЛ «МЮ» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (2:1).

Фернандеш – лучший бомбардир команды

На его счету:

18 голов и 12 ассистов в АПЛ;

5 голов и 4 ассиста в Лиге Европы.

Кто пропустит матч?

В предстоящей игре «МЮ» не смогут помочь Джонс и Марсьяль. Узнать предварительный состав «МЮ» вы можете здесь.

Кто ставит на «МЮ»?

На победу «МЮ» поставили 37% наших капперов. Vasilii stavit считает, что «МЮ» выиграет за счет класса:

Победу «МЮ» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.85. Можно подстраховать себя на ничью в основное время и поставить на то, что англичане выиграют трофей за 1.43.

«Вильярреал» – «МЮ»: счет в последних матчах

И «Вильярреал» и «МЮ» забивали в каждом из четырех последних матчей.

В Pin-Up.ru дают 1.91 на Обе забьют.

«Вильярреал» – «МЮ»: статистика личных встреч

Все 4 матча закончились со счетом 0:0. На повторение этого тренда можно поставить с кэфом 10.50.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча «Вильярреал» – «МЮ» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:40 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир».

Автор прогноза: Денис Антипов