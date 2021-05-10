Виллиану понадобился 261 день, чтобы забить за «Арсенал». Следующий матч – против «Челси»

Летом 2020 года Виллиан перешел из «Челси» в «Арсенал» на правах свободного агента. В первом же матче АПЛ против «Фулхэма» бразилец оформил два ассиста. С тех пор игра бразильца с каждым днем только ухудшалась, а к зиме болельщики «Арсенала» уже жалели о трансфере бразильца.

Игроку понадобилось 1413 минут, чтобы забить за «Арсенал» в АПЛ

Если переводить в месяцы и дни – это 10 месяцев и 261 день.

На гол Виллиана в матче против «Вест Бромвича» давали кэф 3.80 (26%). На 90 минуте матча это все-таки свершилось: Виллиан забил за «Арсенал» и установил окончательный результат в матче (3:1).

Следующий матч – против бывшего клуба

Уже в среду 12 мая Виллиан сыграет против «Челси». На гол бразильца в ворота бывшего клуба дают 7.07! Напомним, что игру первого круга на «Эмирейтс» бразилец пропустил из-за травмы.

Виллиан уже забивал в ворота «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

И не раз, а дважды! Это случилось в групповом этапе ЛЧ сезона-2012/13: тогда Виллиан оформил дубль. «Шахтер» этот матч проиграл (3:2), но именно голы Виллиана в итоге оказались решающими.

Тогда все решалось по личным встречам и гостевым голам: первый матч «Шахтер» выиграл у себя дома 2:1, поэтому при равном количестве очков с «Челси», благодаря большему количеству гостевых голов – в 1/8 финала вышли именно украинцы.

Спустя два месяца после этого матча, Виллиан оказался в махачкалинском «Анжи», а уже летом вместе с Самюэлем Это`О перешел в «Челси».

Виллиан хотел остаться в «Челси», но стороны не сошлись на сроке контракта

Виллиан хотел контракт на три года, в то время как «Челси» предлагал только два. Стоит отметить, что «Челси» обычно предлагает игрокам старше 30 лет исключительно однолетний контракт, но ради бразильца клуб сделал исключение.

В итоге запросы Виллиана смог удовлетворить только «Арсенал», с которым полузащитник подписал контракт на три года.

Напомним, что Виллиан провел в «Челси» 7 сезонов, в которых дважды становился чемпионом АПЛ и по одному разу побеждал в ЛЕ, Кубке Англии и Кубке Лиги.

Как вы думаете, является ли трансфер Виллиана провальным для «Арсенала»? Делитесь мнением в комментариях!