«Вильярреал» непобедим в ЛЕ. Сколько можно было поднять, ставя по 1000 рублей на Х1/Х2 в каждом матче?

«Вильярреал» не проиграл ни одного матча в этом сезоне ЛЕ.



Мы посчитали, сколько можно было заработать, ставя по 1000 рублей на Х1/Х2 «Вильярреала» в каждом матче этой ЛЕ.

Групповой этап

1-й тур. «Вильярреал» – «Сиваспор» (5:3): Х1 за 1.10. Прибыль + 100. Банк: 1100.

2-й тур. «Карабах» – «Вильярреал» (1:3): Х2 за 1.14. Прибыль + 140. Банк: 1240.

3-й тур. «Вильярреал» – «Маккаби» Тель-Авив (4:0): Х1 за 1.11. Прибыль + 110. Банк: 1350.

4-й тур. «Маккаби» Тель-Авив – «Вильярреал» (1:1): Х2 за 1.22. Прибыль + 220. Банк: 1570.

5-й тур. «Сиваспор» – «Вильярреал» (0:1): Х2 за 1.19. Прибыль + 190. Банк: 1760.

6-й тур. «Вильярреал» – «Карабах» (3:0): Х1 за 1.03. Прибыль + 3. Банк: 1763.

1/16 финала

Первый матч. «Ред Булл» Зальцбург – «Вильярреал» (0:2): Х2 за 1.44. Прибыль + 440. Банк: 2203.

Ответный матч. «Вильярреал» – «Ред Булл» Зальцбург (2:1): Х1 за 1.44. Прибыль + 440. Банк: 2643.

1/8 финала

Первый матч. «Динамо» Киев – «Вильярреал» (0:2): Х2 за 1.29. Прибыль + 290. Банк: 2933.

Ответный матч. «Вильярреал» – «Динамо» Киев (2:0): Х1 за 1.14. Прибыль + 140. Банк: 3073.

1/4 финала

Первый матч. «Динамо» Загреб – «Вильярреал» (0:1): Х2 за 1.25. Прибыль + 250. Банк: 3323.

Ответный матч. «Вильярреал» – «Динамо» Загреб (2:0): Х1 за 1.11. Прибыль + 110. Банк: 3433.

Полуфинал

Первый матч. «Вильярреал» – «Арсенал» (2:1): Х1 за 1.50. Прибыль + 500. Банк: 3933.

Ответный матч. «Арсенал» – «Вильярреал» (0:0): Х2 за 2.09. Прибыль + 1090. Банк: 5023.

А какой кэф на финал?

На Х1 в финале дают кэф 1.97. Если ставка зайдет и в финале, то за весь турнир на беспроигрышной серии «Вильярреала» можно заработать 6993 рубля. В случае поражения прибыль составит 4023 рубля.

На кого ставите в финале ЛЕ? Пишите в комментариях!