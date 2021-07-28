Кто становился лучшим бомбардиром РПЛ: Дзюба, Смолов, а остальные? Назови всех – в тесте

В прошлом сезоне Дзюба забил 20 голов в РПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата! В новом сезоне он пока не смог забить, но букмекеры все равно дают 5.00 на его победу. Ниже кэф только на Азмуна – 3.50.

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