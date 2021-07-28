У «Зенита» 7 титулов чемпионата России, но это не рекорд – у кого больше?

В РПЛ уже стартовал сезон-2021/22! Букмекеры ждут, что «Зенит» станет чемпионом четвертый год подряд, кэф – 1.50.

А помните ли вы всех, кто когда-либо брал трофей чемпионата России? Наши друзья из Winline подготовили для вас бесплатную ставку 1000 рублей, а мы – тест, в котором вы можете проверить себя.

Если тест не открывается, жми сюда, чтобы все-таки пройти его!

&lt;span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"&gt;&lt;/span&gt;

Так и не смог открыть тест? Получи бесплатную ставку 1000 ₽ в качестве компенсации!

Проходи тест, получай подарки и пиши результаты – в комментах!