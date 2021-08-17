18 августа в 22:00 (МСК) «Вест Бромвич» дома примет «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится в рамках 3-тура Чемпионшипа. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Вест Бромвич»: форма, ставки и прогноз

«Вест Бромвич» без особой борьбы вылетел в Чемпиошип. И теперь ему надо как-то возвращаться назад в АПЛ. Новый сезон команда начала с одной ничьи и победы, но пока у нее еще не было по-настоящему статусных соперников.

Если коллектив считает, что вылет из элитного дивизиона – это случайность и недоразумение, то он должен доказывать это. В играх с командами, которые находятся около уровня АПЛ. «Шеффилд» как раз из таких.

Против «Шеффилда» «Вест Бромвич», скорее всего, сыграет в полном составе. Узнать предварительный состав команды на матч вы можете здесь.

Капперы Betting Insider готовы ставить на «Вест Бромвич», но с небольшой подстраховкой в виде форы (0).





Хотя можно еще сильнее снизить риски и взять 1Х за 1.29 в Pin-Up.ru. Да, коэффициент маленький, но победа будет реальной даже в случае ничьей.

«Шеффилд Юнайтед»: форма, ставки и прогноз

«Шеффилд» в прошлом сезоне выступил еще хуже «Вест Бромвича» и вылетел из АПЛ с последнего места. А сезон новый начал с поражения и ничьей. Вылет в менее статусный дивизион пока не приносит команде плодов.

Одержать первую победу в сезоне над прямым конкурентом за выход в АПЛ – что может быть лучше? Несомненно, «Шеффилд» захочет увезти из Уэст-Бромиджа 3 очка.

Против «Вест Бромвича» не сыграют Муссе и Стивенс. Узнать предварительный состав «Шеффилда» вы можете здесь.

Пока капперы не особо ставят на «Шеффилд», но есть пользователи, которые думают, что «Шеффилд» поучаствует в результативной игре.





В целом, коэффициенты позволяют и просто Х2 заиграть. За то, что «Шеффилд» не проиграет Pin-Up.ru дает кэф 1.67.

«Вест Бромвич» – «Шеффилд Юнайтед»: счет в последних матчах





В семи последних матчах «Шеффилд» пропускает не более одного гола. Поставить на ИТ1М (1,5) в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.66.



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