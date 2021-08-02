Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра
Вступайте в игру и испытывайте свою удачу! Новый тур X50 от Winline!
БК Winline запустил новый тур X50: это суперигра, в которой любой желающий может попробовать выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 событий.
03.08
20:00 «Мальме» – «Рейнджерс»
20:00 «Спарта» – «Монако»
21:00 «Генк» – «Шахтер»
21:00 ПСВ – «Мидтьюлланд»
21:00 «Клуж» – «Янг Бойз»
22:00 «Олимпиакос» – «Лудогорец»
22:00 «Цревна Звезда» – «Шериф»
04.08
01:15 «Флуминенсе» – «Серро Портеньо»
04:00 «Индепедьенте» – «Атлетико Насиональ»
20:00 «Васалундс» – «Хельсинборг»
20:00 «Спартак» – «Бенфика»
20:00 «Динамо» Загреб – «Легия»
20:00 «Ференцварош» – «Славия»
😍 Ставь на новый тур X50 от Winline и выигрывай 50 миллионов рублей!
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