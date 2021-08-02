Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра

БК Winline запустил новый тур X50: это суперигра, в которой любой желающий может попробовать выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 событий.

03.08

20:00 «Мальме» – «Рейнджерс»

20:00 «Спарта» – «Монако»

21:00 «Генк» – «Шахтер»

21:00 ПСВ – «Мидтьюлланд»

21:00 «Клуж» – «Янг Бойз»

22:00 «Олимпиакос» – «Лудогорец»

22:00 «Цревна Звезда» – «Шериф»

04.08

01:15 «Флуминенсе» – «Серро Портеньо»

04:00 «Индепедьенте» – «Атлетико Насиональ»

20:00 «Васалундс» – «Хельсинборг»

20:00 «Спартак» – «Бенфика»

20:00 «Динамо» Загреб – «Легия»

20:00 «Ференцварош» – «Славия»