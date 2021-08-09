Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра
Новый тур X50 от Winline! Испытай свою удачу и выигрывай 50 миллионов рублей!
БК Winline запустил новый тур X50: это суперигра, в которой любой желающий может попробовать выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 событий.
10.08
19:00 «Флора» Таллин – «Омония»
20:00 «Славия» – «Ферецварош»
20:00 «Шериф» – «Цревна Звезда»
20:30 «Шахтер» – «Генк»
21:00 «Мидтьюлланд – ПСВ
21:00 «Лудогорец» – «Олимпиакос»
21:00 «Монако» – «Спарта»
21:30 «Слован» – «Лигкольн»
21:30 «Янг Бойз» – «Клуж»
22:00 «Бенфика» – «Спартак»
22:00 «Легия» – «Динамо» Загреб
11.08
22:00 «Челси» – «Вильярреал»
12.08
03:30 «Ривер Плейт» – «Атлетико Минейро»