Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра

БК Winline запустил новый тур X50: это суперигра, в которой любой желающий может попробовать выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 событий.

10.08

19:00 «Флора» Таллин – «Омония»

20:00 «Славия» – «Ферецварош»

20:00 «Шериф» – «Цревна Звезда»

20:30 «Шахтер» – «Генк»

21:00 «Мидтьюлланд – ПСВ

21:00 «Лудогорец» – «Олимпиакос»

21:00 «Монако» – «Спарта»

21:30 «Слован» – «Лигкольн»



21:30 «Янг Бойз» – «Клуж»

22:00 «Бенфика» – «Спартак»

22:00 «Легия» – «Динамо» Загреб



11.08

22:00 «Челси» – «Вильярреал»

12.08

03:30 «Ривер Плейт» – «Атлетико Минейро»