Фрибет 1000 рублей от Winline: твой подарок к матчу «Рубин» – «Спартак»!

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Второй тур предсезонного Кубка «Париматч» Премьер. «Рубин» и «Спартак» добились побед в первом туре. Сегодня им предстоит встретиться друг с другом. Кто одержит победу?
14 июля, 21:00
(3.70) «Рубин» – «Спартак» (2.06)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Winline дарит фрибет 1000 рублей на этот матч!
- ТМ (2,5) за 2.04. Не больше двух голов забивалось в 6 из 8 последних личных встреч в РПЛ.
- Первый гол: «Спартак» за 1.63. Московский клуб открывал счет в 6 из 8 последних личных встреч в РПЛ.
- Первый тайм: Ничья за 2.10. Ничья в первом тайме была в 11 из 14 предыдущих очных поединков в РПЛ Кубке России.