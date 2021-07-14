Фрибет 1000 рублей от Winline: твой подарок к матчу «Рубин» – «Спартак»!

Второй тур предсезонного Кубка «Париматч» Премьер. «Рубин» и «Спартак» добились побед в первом туре. Сегодня им предстоит встретиться друг с другом. Кто одержит победу?

14 июля, 21:00

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