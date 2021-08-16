Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра

Капперы, всем привет! На этой неделе пройдут первые матчи заключительного этапа квалификации ЛЧ. Также узнаем, кто станет обладателем Суперкубка Германии.

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17.08

21:30 «Боруссия» Д – «Бавария»

22:00 «Монако» – «Шахтер»

22:00 «Зальцбург» – «Брондбю»

22:00 «Цревна Звезда» – «Клуж»

22:00 «Шериф» – «Динамо» Загреб

18.08

03:30 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»

21:45 «Бирмингем» – «Борнмунт»

21:45 «Мидлсбро» – КПР

21:45 «Селтик» – «АЗ Алкмаар»

22:00 «Бенфика» – ПСВ

22:00 «Вест Бромвич» – «Шеффилд»

22:00 «Мальме» – «Лудогорец»

22:00 «Янг Бойз» – «Ференцварош»

