Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра

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Капперы, всем привет! На этой неделе пройдут первые матчи заключительного этапа квалификации ЛЧ. Также узнаем, кто станет обладателем Суперкубка Германии.
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17.08
21:30 «Боруссия» Д – «Бавария»
22:00 «Монако» – «Шахтер»
22:00 «Зальцбург» – «Брондбю»
22:00 «Цревна Звезда» – «Клуж»
22:00 «Шериф» – «Динамо» Загреб
18.08
03:30 «Палмейрас» – «Сан-Паулу»
21:45 «Бирмингем» – «Борнмунт»
21:45 «Мидлсбро» – КПР
21:45 «Селтик» – «АЗ Алкмаар»
22:00 «Бенфика» – ПСВ
22:00 «Вест Бромвич» – «Шеффилд»
22:00 «Мальме» – «Лудогорец»
22:00 «Янг Бойз» – «Ференцварош»