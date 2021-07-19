Угадай исходы всех 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими! Первый матч нового тура стартует уже завтра

Новый тур X50 от Winline! Поборешься за 50 миллионов?

20.07

21:30 «Рапид» Вена – «Спарта» Прага

21:45 «Селтик» – «Мидтьюлланд»

21.07

01:15 «Атлетико Минейро» – «Бока Хуниорс»

02:00 Коста-Рика – «Ямайка

17:00 «Кайрат» Алматы – «Црвена Звезда»

21:30 «Слован» Братислава – «Янг Бойз»

22:00 «Олимпиакос» – «Нефтчи»

22:00 «ПСВ» – «Галатасарай»

22.07

10:30 Египет – Испания

11:00 Мексика – «Франция

11:00 Новая Зеландия – Южная Корея

14:00 Япония – ЮАР

14:30 Бразилия – Германия

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