Угадай исходы всех 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими! Первый матч нового тура стартует уже завтра
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Новый тур X50 от Winline! Поборешься за 50 миллионов?
20.07
21:30 «Рапид» Вена – «Спарта» Прага
21:45 «Селтик» – «Мидтьюлланд»
21.07
01:15 «Атлетико Минейро» – «Бока Хуниорс»
02:00 Коста-Рика – «Ямайка
17:00 «Кайрат» Алматы – «Црвена Звезда»
21:30 «Слован» Братислава – «Янг Бойз»
22:00 «Олимпиакос» – «Нефтчи»
22:00 «ПСВ» – «Галатасарай»
22.07
10:30 Египет – Испания
11:00 Мексика – «Франция
11:00 Новая Зеландия – Южная Корея
14:00 Япония – ЮАР
14:30 Бразилия – Германия
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