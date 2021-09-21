Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра

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22.09

19:30 «Специя» – «Ювентус»

19:30 «Чайка» – «Ростов»

21:45 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

21:45 «Милан» – «Венеция»

21:45 «Миллуолл» – «Лестер»

21:45 «Челси» – «Астон Вилла»

22:00 «Мец» – «ПСЖ»

23:00 «Реал Мадрид» – «Мальорка»



23.09

19:30 «Сампдория» – «Наполи»

19:30 «Торино» – «Лацио»

20:30 «Гранада» – «Реал Сосьедад»

22:00 «Твенте» – «Аз Алкмар»

23:00 «Кадис» – «Барселона»