Угадай исходы 13 матчей и выиграй 50 млн рублей! Первый матч стартует уже завтра

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22.09
19:30 «Специя» – «Ювентус»
19:30 «Чайка» – «Ростов»
21:45 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
21:45 «Милан» – «Венеция»
21:45 «Миллуолл» – «Лестер»
21:45 «Челси» – «Астон Вилла»
22:00 «Мец» – «ПСЖ»
23:00 «Реал Мадрид» – «Мальорка»
23.09
19:30 «Сампдория» – «Наполи»
19:30 «Торино» – «Лацио»
20:30 «Гранада» – «Реал Сосьедад»
22:00 «Твенте» – «Аз Алкмар»
23:00 «Кадис» – «Барселона»