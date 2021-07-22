Испытай свою удачу: угадай исходы 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими!

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Новый тур X50 от Winline! Поборешься за 50 миллионов?
23.07
20:30 «Ростов» – «Динамо»
21:30 «Шальке-04» – «Гамбург»
21:45 «Стандард» – «Генк»
24.07
18:30 «Химки» – «Зенит»
20:00 «Локомотив» – «Арсенал» Тула
20:00 «Рубин» – «Спартак»
20:00 «Тулуза» – «Аяччо»
23:00 «Гремио» – «Америка Минейро»
25.07
07:40 Германия – Италия
17:00 «Металлург» Липецк – «Акрон»
17:30 «Урал» – «Краснодар»
19:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
20:00 ЦСКА – «Уфа»
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