Сегодня матчем «Ростов» – «Динамо» возвращается РПЛ! Забирай фрибет 1000 от Winline и ставь на первый матч нового сезона!

Сегодня «Ростов» и «Динамо» сыграют в первом матче нового сезона РПЛ. Будет ли эта игра результативной или же команды будут осторожными? Узнаем совсем скоро!

20:00

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