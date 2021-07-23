Сегодня матчем «Ростов» – «Динамо» возвращается РПЛ! Забирай фрибет 1000 от Winline и ставь на первый матч нового сезона!

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Сегодня «Ростов» и «Динамо» сыграют в первом матче нового сезона РПЛ. Будет ли эта игра результативной или же команды будут осторожными? Узнаем совсем скоро!
20:00
(3.20) «Ростов» – «Динамо» (2.47)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Winline дарит фрибет 1000 рублей на этот матч!
- ОЗ: Нет за 1.70. В 6 из 8 последних личных встреч в РПЛ как минимум одна команда не забивала.
- ИТ2М (0,5) за 3.26.В 4 из 5 предыдущих личных встреч на поле «Ростова» московский клуб не смог отличиться.
- 1X за 1.54. «Ростов» не проиграл в 6 последних личных встречах на своем поле.