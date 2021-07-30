Угадай исходы 13 матчей и 50 млн рублей станут твоими. Испытай свою удачу прямо сейчас!

Новый тур X50 от Winline! Поборешься за 50 миллионов?

30.07

19:00 «Арсенал» Тула – «Рубин»

19:00 «Крылья Советов» – «Спартак»

31.07

17:30 «Уфа» – «Динамо»

18:30 «Краснодар-2» – «Олимп-Долгопрудный»

18:00 «Нефтехимик» – «Металлург» Липецк

19:00 «Кубань» – «Спартак-2»

19:00 «Ротор» – «Волгарь»

20:00 ЦСКА – «Локомотив»

01.08

17:30 «Урал» – «Нижний Новгород»

20:00 «Краснодар» – «Химки»

20:00 «Ростов» – «Зенит»

20:00 «Лилль» – «ПСЖ»

02.08

20:00 «Ахмат» – «Сочи»

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