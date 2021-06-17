Получи 1000 рублей к матчу Аргентина – Уругвай! Матч состоится 19 июня в 03:00

Сборная Аргентины в первом туре Кубка Америки сыграла вничью со сборной Чили. Для уругвайцев же эта встреча станет первой на турнире, так как участники поделены на две группы по 5 команд в каждой. Из-за этого команда Оскара Табареса первый тур пропускала. Кто окажется сильнее?

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