Получи 1000 рублей к матчу Аргентина – Уругвай! Матч состоится 19 июня в 03:00
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Сборная Аргентины в первом туре Кубка Америки сыграла вничью со сборной Чили. Для уругвайцев же эта встреча станет первой на турнире, так как участники поделены на две группы по 5 команд в каждой. Из-за этого команда Оскара Табареса первый тур пропускала. Кто окажется сильнее?
(2.11) Аргентина – Уругвай (3.68)
Мы собрали топ-5 трендов к этой игре, а Winline дарит фрибет 1000 рублей на этот матч!
- Х2 за 1.79. Сборная Уругвая не проиграла в основное время в 5 последних матчах на Кубке Америки.
- Второй тайм ТМ (1,5) за 1.50. Ставка сыграла в 6 последних матчах Аргентины на Кубке Америки.
- Гол Месси за 1.91. Лионель Месси забил в первом туре. Нападающий обошел Габриэля Батистуту и стал рекордсменом по голам в официальных матчах.
- Первый тайм: Ничья за 2.64. Ставка сыграла в 6 из 7 последних официальных личных встречах.
- ТМ (2,5) за 1.61. Ставка сыграла в 7 из 8 последних матчей Аргентины на Кубке Америки.