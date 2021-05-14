Развязка в РПЛ или финал Кубка Англии? Дарим 1000 рублей на счет для ставки на любой матч!

В эти выходные нас ждут развязки в РПЛ, Серии А, а также финал Кубка Англии! Мы собрали актуальные тренды, чтобы показать вам, в какой форме сейчас находятся команды.

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15 мая



(19:00) «Ювентус» – «Интер»: ничья в первом тайме – 2.28. Ставка сыграла в 4-х из 5-ти последних очных матчах на поле «Ювентуса».

(19:15) «Челси» – «Лестер»: второй тайм ТМ (1,5) за 1.61. Ставка сыграла в 7 из 8 предыдущих очных матчах в Кубке Англии и АПЛ.

16 мая

(14:00) «Динамо» – ЦСКА: ТМ (2,5) за 1.83. Ставка сыграла в 7-ми из 8-ми последних очных матчах на поле «Динамо».