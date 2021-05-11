Betting Insider

«МЮ» снова обыграет дома «Лестер»? Ставь на игру с фрибетом 1000 рублей!

автор Сергей Рябкин

Ставите на матч? Winline дарит фрибет 1000 рублей!

«МЮ» не смог победить ни в одном из двух матчей этого сезона против «Лестера». Выиграют сегодня? Узнаем в 20:00!

(2.71) «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» (2.65)

Выбираете ставку на игру? Чтобы выбор стал легче, мы собрали три главных тренда на эту игру. Используйте фрибет 1000 рублей от Winline, чтобы не рисковать реальными деньгами.

  1. X2 за 1.47. «Лестер» непобедим в 10 из 11 последних выездных матчей.
  2. ИТБ (1,5) за 2.41. Ставка заходила у «МЮ» в 5-ти из 6-ти последних домашних матчей против «Лестера».
  3. Обе забьют (да) за 1.68. Ставка заходила в 5-ти из 7-ми последних матчей «МЮ».

⌛ Успеете поставить? Матч стартует уже в 20:00!