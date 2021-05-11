«МЮ» снова обыграет дома «Лестер»? Ставь на игру с фрибетом 1000 рублей!
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«МЮ» не смог победить ни в одном из двух матчей этого сезона против «Лестера». Выиграют сегодня? Узнаем в 20:00!
(2.71) «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» (2.65)
Выбираете ставку на игру? Чтобы выбор стал легче, мы собрали три главных тренда на эту игру. Используйте фрибет 1000 рублей от Winline, чтобы не рисковать реальными деньгами.
- X2 за 1.47. «Лестер» непобедим в 10 из 11 последних выездных матчей.
- ИТБ (1,5) за 2.41. Ставка заходила у «МЮ» в 5-ти из 6-ти последних домашних матчей против «Лестера».
- Обе забьют (да) за 1.68. Ставка заходила в 5-ти из 7-ми последних матчей «МЮ».