🎁 1000 рублей – твой подарок к матчу Россия – Болгария!

Cегодня сборная России проведет свой последний товарищеский матч перед Евро-2020. Смогут ли наши парни обыграть Болгарию? Узнаем в 18:00!

Мы подготовили главные тренды к матчу! Напоминаем, что Winline дарит 1000 рублей к этой игре.