🎁 1000 рублей – твой подарок к матчу Россия – Болгария!
🎁 Получи 1000 рублей от Winline к матчу Россия – Болгария!
Cегодня сборная России проведет свой последний товарищеский матч перед Евро-2020. Смогут ли наши парни обыграть Болгарию? Узнаем в 18:00!
⚽ (1.50) Россия – Болгария (9.30)
Мы подготовили главные тренды к матчу! Напоминаем, что Winline дарит 1000 рублей к этой игре.
- ТМ (2,5) за 1.86. Ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей сборной Болгарии.
- Обе забьют (да) за 2.18. У Сборной России эта ставка заходит 4 матча подряд.
- 1-й тайм – ТБ (1,5) за 2.89. Сборная России пробивала ТБ (1,5) в первых таймах 4-х из 5-ти последних матчей.