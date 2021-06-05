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🎁 1000 рублей – твой подарок к матчу Россия – Болгария!

автор Алексей Шабалдин

🎁 Получи 1000 рублей от Winline к матчу Россия – Болгария!

Cегодня сборная России проведет свой последний товарищеский матч перед Евро-2020. Смогут ли наши парни обыграть Болгарию? Узнаем в 18:00!

⚽ (1.50) Россия – Болгария (9.30)

Мы подготовили главные тренды к матчу! Напоминаем, что Winline дарит 1000 рублей к этой игре.

  • ТМ (2,5) за 1.86. Ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей сборной Болгарии.
  • Обе забьют (да) за 2.18. У Сборной России эта ставка заходит 4 матча подряд.
  • 1-й тайм – ТБ (1,5) за 2.89. Сборная России пробивала ТБ (1,5) в первых таймах 4-х из 5-ти последних матчей.

⏱️ Успеете поставить? Игра стартует в 18:00!