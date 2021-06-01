Получи 1000 рублей к матчу Польша – Россия! Матч начинается в 21:45
🎁 Получи 1000 рублей к матчу Польша – Россия
Сегодня сборная России проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020. Смогут ли наши парни обыграть на выезде поляков? Узнаем уже скоро!
(2.63) Польша – Россия (2.79)
Мы собрали актуальные тренды к этой игре. Напоминаем, что Winline дарит 1000 рублей к этому матчу!
- Обе забьют (да) за 1.72. Ставка заходила в последних трех личных встречах между командами.
- ТБ (2,5) за 2.04. У сборной России эта ставка сыграла в 4-х из 5-ти последних матчей, а у Польши эта ставка заходит уже 4 матча подряд.
- Гол Дзюбы за 2.37. Артем Дзюба забил три гола в трех последних матчах сборной России.