Получи 1000 рублей к матчу Польша – Россия! Матч начинается в 21:45

Сегодня сборная России проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020. Смогут ли наши парни обыграть на выезде поляков? Узнаем уже скоро!

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