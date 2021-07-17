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Суперкубок России: ставьте на матч вместе с фрибетом 1000 от Winline!

автор Николай Караман

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Второй год подряд в матче за Суперкубок сыграют «Зенит» и «Локомотив». Матч состоится в Калининграде. Год назад победу праздновал питерский клуб. А кто одержит победу сегодня?

17 июля, 19:00

(1.70) «Зенит» – «Локомотив» (5.70)

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Winline дарит фрибет 1000 рублей на этот матч!

  • ИТ1Б (1,5) за 1.76. «Зенит» забивал минимум два гола в 8 из 9 последних матчей в РПЛ.
  • ТБ (2,5) за 2.00. Ставка сыграла в 8 из 10 последних матчей «Зенита».
  • Гол Дзюбы за 2.10. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ, забив 20 голов. 

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