Суперкубок России: ставьте на матч вместе с фрибетом 1000 от Winline!

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Второй год подряд в матче за Суперкубок сыграют «Зенит» и «Локомотив». Матч состоится в Калининграде. Год назад победу праздновал питерский клуб. А кто одержит победу сегодня?
17 июля, 19:00
(1.70) «Зенит» – «Локомотив» (5.70)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а Winline дарит фрибет 1000 рублей на этот матч!
- ИТ1Б (1,5) за 1.76. «Зенит» забивал минимум два гола в 8 из 9 последних матчей в РПЛ.
- ТБ (2,5) за 2.00. Ставка сыграла в 8 из 10 последних матчей «Зенита».
- Гол Дзюбы за 2.10. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ, забив 20 голов.