Чемпионы АПЛ и Бундеслиги станут известны уже скоро! Заряжай на матчи уикенда с фрибетом 1000 рублей!

В эти выходные состоятся одни из решающих матчей сезона европейских топ-чемпионатов. Выбрали, на какую игру будете ставить?

Чтобы выбор был легче, мы собрали для вас статистические тренды к главным событиям выходных. Ставьте на матчи с фрибетом 1000 рублей от Winline, чтобы не рисковать реальными деньгами!

8 мая

(17:15) «Барселона» – «Атлетико»: ТМ (2,5) за 2.25. У «Атлетико» эта ставка заходила в 6-ти из-7-ми последних выездных матчей в Ла Лиге.

(19:30) «Манчестер Сити» – «Челси»: Фора 2 (0) за 3.00. «Челси» непобедим в 14 из 15 последних игр в АПЛ.

9 мая

(22:00) «Реал» – «Севилья»: П1 за 1.97. «Реал» выиграл 14 из 15 последних домашних матчей против «Севильи».