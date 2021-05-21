🎁 Дарим 1000 рублей – используй на любой матч выходных!

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автор Михаил Даньшин

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Уже в эти выходные мы узнаем чемпионов Ла Лиги и Лиги 1, а еще – сыграют ли «Юве» и «Ливер» в ЛЧ.

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📆 22 мая

🇪🇸 (1.44«Реал» – «Вильярреал» (6.45)

ИТБ2 (1,5) за 3.53. «Вильярреал» три матча подряд забивает в чемпионате больше одного гола.

🇪🇸 (8.36«Вальядолид» – «Атлетико» (1.36)

П2 + ОЗ (нет) за 2.13. «Атлетико» всухую обыгрывал «Вальядолид» в 7-ми из 8-ми последних матчей во всех турнирах.

📆 23 мая

🇫🇷 (9.93«Брест» – «ПСЖ» (1.24)

ИТБ2 (2,5) за 1.75. «ПСЖ» 5 матчей подряд забивает в ворота «Бреста» минимум три гола.

🇫🇷 (8.28«Анжер» – «Лилль» (1.36)

ИТМ1 (0,5) за 1.83. «Лилль» не пропускал в 8-ми из 10 последних выездных матчей в Лиге 1.

Первый матч стартует уже завтра в 19:00! Успеешь поставить?