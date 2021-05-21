🎁 Дарим 1000 рублей – используй на любой матч выходных!

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Уже в эти выходные мы узнаем чемпионов Ла Лиги и Лиги 1, а еще – сыграют ли «Юве» и «Ливер» в ЛЧ.
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📆 22 мая
🇪🇸 (1.44) «Реал» – «Вильярреал» (6.45)
ИТБ2 (1,5) за 3.53. «Вильярреал» три матча подряд забивает в чемпионате больше одного гола.
🇪🇸 (8.36) «Вальядолид» – «Атлетико» (1.36)
П2 + ОЗ (нет) за 2.13. «Атлетико» всухую обыгрывал «Вальядолид» в 7-ми из 8-ми последних матчей во всех турнирах.
📆 23 мая
🇫🇷 (9.93) «Брест» – «ПСЖ» (1.24)
ИТБ2 (2,5) за 1.75. «ПСЖ» 5 матчей подряд забивает в ворота «Бреста» минимум три гола.
🇫🇷 (8.28) «Анжер» – «Лилль» (1.36)
ИТМ1 (0,5) за 1.83. «Лилль» не пропускал в 8-ми из 10 последних выездных матчей в Лиге 1.