🎁 Дарим 1000 рублей – используй на любой матч выходных!

Уже в эти выходные мы узнаем чемпионов Ла Лиги и Лиги 1, а еще – сыграют ли «Юве» и «Ливер» в ЛЧ.

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📆 22 мая

ИТБ2 (1,5) за 3.53. «Вильярреал» три матча подряд забивает в чемпионате больше одного гола.

П2 + ОЗ (нет) за 2.13. «Атлетико» всухую обыгрывал «Вальядолид» в 7-ми из 8-ми последних матчей во всех турнирах.

📆 23 мая

ИТБ2 (2,5) за 1.75. «ПСЖ» 5 матчей подряд забивает в ворота «Бреста» минимум три гола.



ИТМ1 (0,5) за 1.83. «Лилль» не пропускал в 8-ми из 10 последних выездных матчей в Лиге 1.